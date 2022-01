Mercedes fait le teasing de sa F1 2022

Mercedes a choisi le premier jour de l'année pour attiser la curiosité des passionnés de Formule 1. En ce 1er janvier, l'écurie allemande a publié sur ses réseaux sociaux un teaser de sa monoplace 2022, sans en dire davantage. L'image est simplement accompagnée de la mention "New year. New Me-rcedes".

Sacrée une huitième fois Championne du monde des constructeurs au terme de la saison 2021, l'écurie de Brackley est la première à faire ainsi le teasing de sa future monoplace. L'image permet de découvrir les premières formes de la W13, mais qui répondra évidemment à la nouvelle réglementation qui doit faire basculer la catégorie reine dans une nouvelle ère.

Vierge de tout sponsor et simplement affublée de l'étoile sur son nez et son Halo, la monoplace allemande permet de découvrir un modèle qui se rapproche des préfigurations présentées il y a quelques mois par la Formule 1, mais également d'observer les premières différences avec le concept imaginé par le législateur. Caractéristique de cette nouvelle génération d'autos, on distingue logiquement les appendices au-dessus des roues avant ainsi que la forme particulière de l'aileron arrière. Les pontons et la boite à air présentent également des formes différentes de ce que l'on a vu jusqu'à présent.

En 2022, les F1 seront conçues sur la base d'un tout nouveau règlement imaginé pour améliorer la course en peloton et réduire les écarts au sein de la grille. Ces monoplaces disposeront de moins d'appui aérodynamique, compensé par un retour à l'effet de sol avec la présence de tunnels à effet Venturi sous le fond plat.

À ce jour, aucune équipe n'a annoncé de date précise pour la présentation de sa nouvelle monoplace. En revanche, c'est la deuxième fois en très peu de temps qu'elle envoie le message d'être dans les temps avec ce nouveau projet puisqu'avant Noël, une vidéo montrait le premier démarrage de la nouvelle voiture.

Après deux saisons passée à utiliser une livrée noire pour mettre en avant sa lutte contre les inégalités, il se dit par ailleurs que Mercedes pourrait retrouver l'an prochain ses couleurs argentées traditionnelles, information affirmée par le journal allemand Bild cette semaine. En 2022, l'écurie dirigée par Toto Wolff confiera ses monoplaces au septuple Champion du monde Lewis Hamilton ainsi qu'à sa nouvelle recrue George Russell.

Des essais hivernaux seront organisés en deux temps à partir de la fin du mois de février, avec trois journées de tests à Barcelone puis trois autres à Bahreïn, avant l'ouverture de la saison sur le circuit de Sakhir.