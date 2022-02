Norris a essayé différents styles de pilotage pour la McLaren MCL36

Charger le lecteur audio

Cette saison, la Formule 1 connaît sa plus grande révolution technique depuis 2009 avec la mise en place d'une nouvelle réglementation faisant la part belle à l'effet de sol. Et si l'avant-saison a officiellement débuté ce mercredi à Barcelone avec la première des six journées d'essais privés, les pilotes ont eu la chance de pouvoir se mettre au volant de leur nouveau bolide dans le simulateur de leur équipe ces derniers mois.

Ainsi, Lando Norris a utilisé son temps de travail pour mener quelques expériences. Le pilote McLaren a indiqué avoir essayé de changer son style de pilotage dans sa nouvelle voiture, la MCL36, au cas où il serait nécessaire d'avoir une approche différente pour en extraire toutes les performances cette saison.

"Bien sûr, c'est dans un coin de ma tête", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il s'était préparé à s'adapter aux F1 2022. "J'ai passé beaucoup de temps sur le simulateur, non seulement pour piloter la voiture mais aussi pour me préparer à la conduire de différentes manières. Je dirais que la façon de piloter et d'extraire la performance de notre voiture a été assez spécifique ces dernières années. Ça s'est vu avec l'arrivée de Daniel [Ricciardo] à son volant. Je pense qu'il est plus facile de s'adapter à certaines voitures qu'à d'autres."

Lando Norris au volant de la McLaren MCL36

La première saison de Daniel Ricciardo à Woking a en effet été particulièrement difficile. Le pilote australien a certes remporté le Grand Prix d'Italie mais ses performances ont été irrégulières tout au long de l'année. Le nouveau Règlement Technique place désormais tous les pilotes de la grille sur un pied d'égalité et, selon Norris, personne n'est à l'abri d'éventuelles difficultés.

"Je pense que c'est le cas pour tout le monde : [les F1 2022] peuvent convenir aux styles de certains pilotes plus que d'autres et cela pourrait potentiellement être difficile pour moi", a reconnu Norris. "Mais c'est la vie, non ? Il faut faire avec. Avant la F1, j'ai dû faire face à cela dans toutes les catégories. J'ai passé un an dans chaque championnat et, chaque année, je devais m'adapter à quelque chose de nouveau et essayer d'en tirer le meilleur parti."

"Les champions et les vainqueurs de course ont prouvé qu'il n'était pas facile de comprendre une F1 et de s'y sentir à l'aise. Je sens que j'ai [été plus à l'aise] l'année dernière et Daniel [moins]. J'espère que [la MCL36] convient à mon style et que tout va bien mais il y aura certainement des choses auxquelles je devrai m'adapter. Cette [voiture] est très différente, ça va être différent pour moi et différent pour Daniel."

Propos recueillis par Jonathan Noble