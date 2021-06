Lando Norris pénalisé sur la grille à Bakou

Lando Norris se savait sous la menace d'une sanction au sortir des qualifications, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête de la part des commissaires. Le Britannique, qui a signé le sixième temps de la Q3 et s'offrait donc une troisième ligne provisoire, était soupçonné de ne pas avoir respecté la procédure du drapeau rouge, quand celui-ci a été déclenché par la sortie de piste d'Antonio Giovinazzi au virage 15, en Q1.

Après enquête et audition du pilote, les officiels ont rendu leur décision : Norris sera bien pénalisé sur la grille de départ ce dimanche et la McLaren au numéro 4 sera contrainte de s'élancer depuis le neuvième emplacement sur la grille, au lieu du sixième. Cela permet à Sergio Pérez, Yuki Tsunoda et Fernando Alonso de gagner chacun une place.

Dans le détail, voici la justification de la décision des commissaires : "[Norris] se trouvait juste sur la longue ligne droite de départ/arrivée lorsque les drapeaux rouges ont été déployés. En conséquence, des lumières rouges clignotaient sur un panneau situé sur un grillage de sécurité à gauche et sur le volant de la voiture."

"Durant l'audition, le pilote a reconnu qu'il avait soulagé l'accélérateur, freiné, s'était engagé et aurait pu entrer dans la voie des stands. À ce moment-là, il n'était pas sûr de ce qu'il fallait faire et a demandé à son équipe à la radio. Bien que l'équipe lui ait immédiatement demandé de rentrer aux stands, il était trop tard et [Norris] a traversé la ligne d'arrivée une nouvelle fois."

"Les commissaires partent du principe que si un drapeau rouge n'est pas respecté pendant les qualifications, une pénalité de cinq places sur la grille est appropriée. Toutefois, si l'on prend en compte le fait que le pilote n'a eu que très peu de temps pour réagir en raison de sa position sur la piste, un retrait de trois positions sur la grille est suffisant, à titre exceptionnel."

Il est à noter que cette sanction s'accompagne de trois points de pénalité sur sa Super Licence, ce qui porte son total à huit points sur les 12 possibles avant une suspension d'un Grand Prix. Il verra deux points être retirés de ce total, qui est pris en compte sur les 12 derniers mois glissants, le 10 juillet prochain. D'ici là, il devra donc éviter de récolter quatre points lors de la course de Bakou ainsi que lors des Grands Prix de France, de Styrie et d'Autriche, sous peine d'une suspension.