Norris à un virage de créer l'exploit face à Verstappen

Lando Norris a bien failli créer l'exploit du jour lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche 2021 de Formule 1. Le Britannique a en effet terminé second de la Q3, se permettant de faire la nique à trois des quatre pilotes des deux écuries de pointe. Mais, plus encore, le pilote McLaren était à quelques hectomètres d'une performance retentissante.

Franchissant la ligne d'arrivée avec un débours de 0"048 sur Max Verstappen, le poleman, le jeune Britannique était en réalité encore en tête à l'approche de l'ultime virage. Las, un sous-virage plus important lui a fait perdre l'avance dont il disposait avant de devoir s'incliner au franchissement de la ligne de chronométrage.

Au sortir du cockpit, il était évidemment tout sourire, lui qui partira pour la première fois de sa carrière depuis la première ligne d'une grille de départ de Formule 1. "Ouais, c'était cool ! Après l'année dernière, après la dernière course, je voulais franchir cette étape supplémentaire, et j'en ai franchi deux de plus."

"C'est super, ça nous met dans une bonne position pour demain. C'est probablement l'un de mes meilleurs tours, je crois. C'était une bonne sensation. Je veux dire, je sais que la course de demain sera difficile mais nous avons fait le meilleur travail possible aujourd'hui. Je ne savais pas à combien j'étais de la pole. C'est un gros défi d'être en pole mais je suis heureux d'être deuxième."