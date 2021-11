Ocon : "Je croyais qu'on allait être 11e ou 12e, pas si loin"

Après une première journée plutôt encourageante, ce samedi a été relativement compliqué pour Alpine au Grand Prix de Mexico. En performance pure, l'écurie tricolore est au niveau des Williams et ne devance nettement que les Haas sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. En conséquence, une seule A521 s'est qualifiée pour la Q2, et c'est celle d'Esteban Ocon, qui est de toute façon pénalisé sur la grille pour changement de moteur.

"Le plan était évidemment que nous passions tous les deux la Q1", admet Ocon. "C'est le premier moment difficile auquel nous avons fait face en qualifications. Nous voulions donner l'aspiration à Fernando, l'aider à passer en Q3. Mais malheureusement nous n'avons pas été assez rapides pour passer en Q2 tous les deux. Vous savez, cela a rendu toute la séance et la Q2 un peu compliquées."

"Nous voulions aussi être devant George [Russell] et peut-être les autres voitures pénalisées, mais nous ne sommes pas vraiment parvenus à faire ça. Le point positif, c'est que même si nous sommes dans un moment difficile nous continuons d'essayer de comprendre ce qui se passe, nous trouverons ça et nous en ressortirons plus forts."

Lors de la Q1, la meilleure Alpine – celle d'Ocon – accusait une demi-seconde de retard sur la mieux placée des Alfa Romeo et un dixième et demi de déficit sur la Williams de George Russell. "J'ai fait un bon tour, vous savez, en Q1. Mais je croyais que nous allions être 11e ou 12e, pas si loin", déplore le Français, qui ajoute : "C'est ce manque de constance que nous devons manifestement comprendre. J'étais cinquième à Barcelone et sixième à Portimão. Nous avons connu des très bons moments et des très bonnes qualifications mais aussi parfois des très mauvaises. Voilà ce sur quoi nous devons travailler."

Quant à Fernando Alonso, qui a donc été éliminé dès la Q1 avec trois dixièmes de débours sur son équipier, lorsqu'on lui demande si ce manque de performance est une surprise, il renchérit : "Non. C'était une surprise d'être très compétitif à Sotchi et en Turquie. Je pense que nous aimons certains types de virages, et nous savions que Mexico n'était pas le tracé idéal pour notre voiture. La saison continue, et le développement de la voiture reste gelé depuis très longtemps. Course après course, il semble que nous soyons un petit peu plus en difficulté."

"Il nous faut donc tenir bon, continuer à travailler dur, et essayer de marquer plus de points qu'AlphaTauri lors des quatre courses restantes." Et peut-être même dès ce dimanche ? Douzième sur la grille, l'Espagnol y croit : "Je suis parti dernier [avant-dernier, ndlr] à Austin lors d'un week-end très peu compétitif, et je me battais quand même pour la dixième place à la fin [il était treizième, ndlr]. Demain je partirai 13e (sic), alors les points sont possibles. Nous allons essayer."

Propos recueillis par Adam Cooper et Luis Ramirez