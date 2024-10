Ocon ne sait pas si Alpine l'autorisera à rouler pour Haas à Abu Dhabi

Esteban Ocon quittera Alpine en fin de saison pour rejoindre Haas F1. Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 demeure toutefois dans l'expectative concernant l'après Grand Prix d'Abu Dhabi, en décembre, l'incertitude planant sur sa participation au test de Yas Marina avec l'écurie américaine.

En effet, ce test se déroulant juste après la fin de la saison, il arrive parfois que certains pilotes en partance vers d'autres équipes soient autorisés par leur futur ex-employeur à rouler pour leur prochaine structure. Toutefois, ce n'est pas forcément quelque chose de systématique.

Du côté d'Alpine, la décision de laisser Ocon rouler avec Haas à Abu Dhabi n'a visiblement pas encore été prise. Ainsi, quand il lui a été demandé, dans le paddock de Mexico, s'il serait autorisé à monter dans la VF-24 lors de ce test qui aura lieu le mardi suivant le dernier GP de la saison, le Français a répondu : "Il faut poser la question à Oli [Oliver Oakes, le directeur de l'écurie]."

Pousse-t-il en ce sens ? "Oui, bien sûr, ça m'aiderait beaucoup à connaître la voiture et l'équipe. C'est quelque chose qui, quand j'ai été libéré par des équipes précédentes... J'étais réserviste pour Mercedes, [et] ils m'ont libéré pour pouvoir [participer au test de Yas Marina] avec Renault. Vous pouvez demander à Oli, mais ce serait quelque chose de normal de leur part."

En tout cas, qu'importe ce qu'il se passera à Abu Dhabi, l'une des perspectives qui réjouit Ocon est de continuer de constater la progression de Haas par rapport à l'an passé et la réussite de son développement, comme l'ont montré les évolutions d'Austin : "Oui, tout à fait [je suis encouragé par ce qui se passe chez Haas]. Le package et les améliorations qu'ils ont apportés ont déjà fonctionné et nous voyons à quel point ils sont rapides sur chaque circuit et à quel point ils ont amélioré le rythme de course par rapport à l'année dernière."

"La voiture était rapide sur un tour [en 2023], mais elle avait vraiment du mal à être rapide en course. Cet hiver, nous ne les avons pas vus réaliser de chronos [lors des essais hivernaux], et c'est parce qu'ils travaillaient sur le rythme de course et qu'ils ont remédié à cette situation. Et la voiture est aujourd'hui très rapide. C'est une période très excitante pour l'équipe et je pense que l'arrivée de Toyota va nous aider à franchir un nouveau cap."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi