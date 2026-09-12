Comment Norris a failli gâcher son "chef d'œuvre" dans le dernier virage

Lando Norris s'est offert au Grand Prix d'Espagne 2026 de F1 une pole position surprise pour 11 millièmes de secondes face à Kimi Antonelli. Toutefois, bien que qualifiant la performance de son pilote de "chef d'œuvre", Andrea Stella n'a pas manqué de souligner qu'il y avait en fait encore mieux à faire sans une erreur assez coûteuse au dernier virage.

"Je pense que c'est un véritable chef-d'œuvre, si l'on peut s'exprimer ainsi, un chef-d'œuvre", a d'abord déclaré Stella pour Sky Sports. "Nous avions constaté tout au long du week-end qu'en mettant tous les éléments en place, nous n'étions pas loin des meilleures voitures. Nous avons donc travaillé presque à notre manière, étape par étape, pour essayer de tout mettre bout à bout."

Sans aucun doute l'un des meilleurs de sa vie... jusqu'au dernier virage.

"Je pense que Lando n'y est parvenu que lors du dernier tour de Q3, et si vous voulez tout savoir, il a commis une erreur qui lui a coûté trois dixièmes dans le dernier virage - il réalisait donc un tour tout simplement incroyable. Je pense que c'était sans aucun doute l'un des meilleurs de sa vie... jusqu'au dernier virage."

Dans l'exagération, Andrea Stella ? Pas vraiment : l'analyse de la télémétrie montre effectivement que Norris disposait, à la sortie de l'avant-dernier virage du Madring, d'une avance qui est montée jusqu'à 0"375 sur Antonelli.

Il a abordé le freinage du dernier virage avec encore trois dixièmes et demi de marge, avant de (quasiment) tout perdre dans le dernier virage, ne franchissant ainsi la ligne qu'avec 0"011 d'avance sur le leader du championnat.

Des données qui permettent de comprendre la réaction initiale de Norris qui - après avoir qualifié cette pole de probable "meilleur tour de sa carrière" - déclarait à sa sortie du cockpit : "C'était pratiquement parfait. Dans le dernier virage, je pensais que j'allais finir dans le mur et que les gars allaient devoir réparer la voiture ce soir."

"Il a simplement pris conscience du potentiel de la voiture", ajouté Stella. "Nous sommes ravis de cette pole position. En même temps, le peloton reste tellement serré que si vous êtes à quelques dixièmes derrière, comme Oscar [Piastri, à 0"470], vous vous retrouvez en septième position. Cette F1 est donc très équilibrée, et je trouve que cela promet une course passionnante demain."

"Lando n'a fait aucun tour avec le réservoir plein"

Lando Norris (McLaren) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Évoquant la façon dont McLaren avait construit cette performance après avoir passé les essais libres et le début de qualifications sous le radar, Stella a expliqué : "Nous avons constaté que la voiture était naturellement rapide en début de week-end dans certaines des sections rapides et fluides. Mais dans les portions lentes, les pilotes n'avaient pas suffisamment confiance pour freiner et s'engager dans les virages."

"Nous avons donc fait évoluer les réglages et le pilotage pour essayer de leur donner de plus en plus confiance, au point que nous avons terminé la séance de qualifications avec le meilleur temps dans le premier secteur. C'est donc une réussite en soi, c'est un travail qui porte ses fruits grâce à l'excellent effort collectif déployé sur le circuit et au soutien de l'usine. Merci donc à tout le monde."

Concernant la course de ce dimanche, en revanche, c'est l'inconnue quasi totale tant le travail sur les longs relais a été perturbé, aussi bien en EL2 qu'en EL3. "Comme je l'ai dit précédemment, nous abordons la course avec pratiquement aucune information."

"Je pense que Lando lui-même n'a fait aucun tour avec le réservoir plein. Tout le monde a constaté que les pneus présentaient beaucoup de graining. Je ne suis donc pas sûr que chacun ait une idée précise de la stratégie qui nous attend, ce qui promet d'être passionnant."