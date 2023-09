Ocon : "Confiants dans notre capacité à revenir en force à Singapour"

Après la gifle de Monza, tout le monde chez Alpine s'est remis au travail. Le podium de Zandvoort, venu récompenser les troupes d'Enstone et de Viry-Châtillon, paraît déjà loin et les préparatifs pour les manches extra-européennes ont monopolisé l'attention ces derniers jours. Esteban Ocon et Pierre Gasly, eux, ont pris leur part en passant du temps dans le simulateur la semaine dernière, dans l'espoir de renouer avec le top 10 à Singapour dès ce week-end.

"Nous avons repris le travail, nous avons analysé les raisons de notre déficit de performances et nous avons regardé les leçons que nous pouvions en tirer pour les prochaines épreuves", explique Ocon après le zéro pointé du Grand Prix d'Italie. "Nous restons positifs et nous sommes confiants dans notre capacité à revenir en force à Singapour, un tracé qui devrait mieux convenir à notre voiture. Nous allons poursuivre nos efforts et tout donner pour être plus compétitifs ce week-end."

"Nous avons vécu une semaine intense, avec bien évidemment plusieurs meetings pour débriefer dans le cadre de notre préparation, mais aussi du travail au simulateur d’Enstone. J’ai également rendu visite à notre usine de Viry-Châtillon pour d’autres réunions et pour passer du temps avec les membres de l’écurie."

Les caractéristiques de la piste de Marina Bay, bien que sujette à des modifications pour cette édition, pourraient bel et bien permettre à Alpine de retrouver un rang plus respectable dans la hiérarchie. Sa nature chaotique aussi, à condition de saisir toute occasion qui se présenterait. "Nous savons qu’un circuit urbain comme Singapour peut présenter des opportunités de briller et nous tenterons de maximiser ces chances pour revenir dans les points", promet Ocon.

Revenir dans les points, c'est également l'ambition de Pierre Gasly après le podium "pleinement mérité" du Grand prix des Pays-Bas. Le pilote tricolore souligne aussi l'enchaînement entre deux tracés aux spécificités très opposées entre Singapour et Suzuka.

"Nous avons eu une journée très productive la semaine passée au simulateur et je pense que nous sommes mieux placés en vue des deux prochaines courses, où notre objectif sera de revenir dans les points", confirme-t-il. "Les deux prochaines semaines ne seront pas simples avec deux circuits très opposés, aux demandes et aux conditions différentes, mais je me sens prêt et j’ai vraiment hâte d’y être pour reprendre le volant."

"Le circuit de Marina Bay est l’un des plus piégeux du calendrier avec sa piste urbaine plutôt bosselé, de nombreux virages et beaucoup de changements de rapports. En plus de cela, il fait extrêmement chaud et humide à Singapour, ce qui en fait l’un des plus grands défis physiques de l’année pour les pilotes."

