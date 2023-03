Ocon et Gasly ont les idées plus claires chez Alpine

Charger le lecteur audio

Avec une seule apparition dans le top 10, celle de Pierre Gasly lors de la deuxième séance d'essais libres (8e), Alpine a maintenu à Bahreïn son niveau de discrétion dans la continuité des essais hivernaux. Reste à savoir si cela masque véritablement un plus grand potentiel ou si l'écurie française va se retrouver en difficulté. Le premier élément de réponse interviendra inévitablement samedi après-midi à l'issue des qualifications, alors que dans le même temps Aston Martin a fait forte impression ce vendredi.

En attendant, le duo français de l'écurie s'appuie sur un optimisme publiquement affiché, sans non plus trop en dire. L'A523 apparaît en progrès selon Esteban Ocon, qui assure avoir davantage conscience de la place qu'occupera le team d'Enstone dans la hiérarchie.

"On a vu aujourd'hui que la voiture a gagné en performance depuis les essais, et on a une idée plus claire des améliorations à apporter", souligne-t-il après avoir signé le 11e chrono des EL2, à sept dixièmes de la référence de son ancien coéquipier Fernando Alonso. "Les choses vont dans la bonne direction et on va longuement discuter ce soir de la manière dont on peut se préparer pour vivre une bonne première séance de qualifications. On a encore beaucoup à faire et je me sens prêt."

Du côté de l'ingénierie, on se dit "raisonnablement satisfait" de cette journée, dont l'objectif principal était, selon le directeur technique en chef Pat Fry, "de continuer à apprendre sur notre voiture dans des conditions représentatives". Le Britannique ajoute que les évolutions apportées à la monoplace "ont fonctionné conformément à nos attentes".

Pierre Gasly, lui, boucle deux séances positives alors qu'il doit également peaufiner son adaptation à son nouvel environnement.

"Lors des essais, il y a évidemment un peu plus de temps pour apprendre à connaître la voiture et faire des changements, mais aujourd'hui nous a rappelé à quel point tout va vite et à quel point il faut être concis et précis pendant les séances", explique-t-il. "Je suis satisfait de la façon dont on a travaillé aujourd'hui. On a exécuté un programme chargé et on a bâti une bonne vision du set-up de la voiture dans les conditions que l'on attend pour le reste du week-end. Je dirais que j'étais beaucoup plus à l'aise lors des EL2. La voiture se comportait bien et on a encore beaucoup faire ce week-end."