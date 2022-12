Ocon : Gasly n'aura pas "besoin de beaucoup d'aide"

Charger le lecteur audio

Après deux années de cohabitation avec Fernando Alonso, Esteban Ocon accueille Pierre Gasly chez Alpine pour la saison 2023. Les deux hommes, dont les relations ont parfois été compliquées, assurent être capables de mettre ces épisodes derrière eux pour tirer leur écurie vers le haut. Parfaitement installé dans le team d'Enstone, avec qui il a remporté en 2021 son premier Grand Prix de Formule 1, Esteban Ocon se réjouit du recrutement effectué et ne doute pas que son compatriote s'intégrera très vite et sera rapidement dans le rythme malgré une nécessaire période d'adaptation.

"Je ne pense pas qu'il aura besoin de beaucoup d'aide", avance Esteban Ocon auprès de Motorsport.com. "Pierre est très expérimenté. Il a piloté pour différentes équipes, il a aussi beaucoup roulé en essais avant ça. C'est toujours une courbe d'apprentissage pour comprendre la voiture et la manière dont on travaille. L'équipe et moi, on a les clés, et encore une fois, l'important pour nous est de discuter, de faire la même chose que ce que l'on faisait avec Fernando."

"Il faut être dans le rythme dès le début pour pouvoir marquer des points et apporter un bon feedback à l'équipe afin de vraiment progresser. J'ai déjà testé des pièces de la voiture 2023 et c'était très encourageant, incroyablement rapide je dirais. Jusqu'à présent ce ne sont que des simulations, mais les sensations sont bonnes. On doit continuer sur cette voie, et Pierre sera un bon atout pour ça."

Lors des essais de fin de saison à Abu Dhabi le mois dernier, dans la foulée du dernier Grand Prix, Pierre Gasly a eu l'opportunité de découvrir sa nouvelle écurie et de rouler dans l'Alpine A522. Une séance qui a "agréablement surpris" le nouveau venu avant d'entamer le travail d'équipe avec Esteban Ocon.

Ce dernier, régulièrement interrogé sur les tensions passées entre les deux hommes, insiste sur la croix à tirer sur ces histoires anciennes. Trouve-t-il cela ennuyeux d'y être souvent confronté ? "Ça l'est, car il n'y a vraiment rien d'important", répond-il. "Je comprends que vous aimeriez que ce soit plus grave, car ça vous ferait des articles à écrire ! Mais non, rien de tout ça."

"Quand on a rencontré les dirigeants, on a eu une bonne discussion pendant 10 ou 15 minutes, en se souvenant aussi de notre jeunesse et des moments que j'ai postés sur Instagram, quand mon père montait les pneus et que l'on avait 6 ou 7 ans. C'est une histoire incroyable. On vient tous les deux de la même région, on s'entraînait sur la même piste. La première fois que Pierre est monté dans un kart, c'était le mien. C'est assez incroyable, assez fou. Je pense que l'on a une grande histoire à écrire ensemble, avec cette équipe."

Propos recueillis par Luke Smith