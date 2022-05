Ocon juge "inacceptable" l'absence de Tecpro à l'endroit du crash

Charger le lecteur audio

Esteban Ocon a été contraint d'assister aux qualifications du Grand Prix de Miami depuis le paddock après sa sortie de piste et son accident lors des Essais Libres 3. Le Français a, comme Carlos Sainz la veille, été surpris à la sortie du virage 13 et au moment du freinage pour le virage 14, et été envoyé en tête-à-queue dans le muret en béton nu à l'extérieur de cette entrée de chicane.

Obligé à un changement de châssis, il a donc dû déclarer forfait pour la séance établissant la grille, même s'il est physiquement indemne. Réagissant au micro de Canal+, il a déclaré : "Déçu, c’est clair. Malheureusement oui, le châssis doit être changé après l’impact, donc voilà, désolé à l’équipe. C’est une faute de ma part, c’est dommage qu’on en arrive là."

"Je pense que Fernando [Alonso] va faire une bonne qualif [il a été éliminé en Q2, et partira 11e, ndlr], la voiture était performante ce matin avant que ça arrive. C’est piégeux, c’est un circuit piégeux, c’est comme ça. Il va se passer beaucoup de choses en course donc on a quand même des possibilités pour remonter devant."

Le Français s'est ensuite montré sévère quant à la sécurité à cet endroit de la piste, appelant la FIA à agir après avoir manqué une opportunité de le faire entre vendredi et samedi suite à l'accident de Sainz : "C’est inacceptable qu’il n’y ait pas de Tecpro à cet endroit-là. On en a parlé avec Carlos hier, on en a parlé avec la direction de course – malheureusement ça n’a pas été pris en compte, ce qui s’est passé. C’était 51 g, quand même. Donc voilà, Carlos s’est fait mal hier, moi aussi aujourd’hui. Il faut clairement que la FIA pousse pour plus de sécurité, et bien regarder ces endroits qui peuvent ne pas sembler être des gros chocs mais qui l’étaient au final."

Quant à ses chances de remonter ce dimanche en course, Ocon d'ajouter : "Je pense que le rythme de la voiture était très bon pendant ce week-end, on était toujours dans le top 10, c’était plutôt solide de ce côté-là. Donc on va essayer de faire une belle course demain, remonter et faire un beau show."