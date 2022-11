Ocon a vécu ses "meilleures qualifications de l'année"

Charger le lecteur audio

Même s'il a fait mieux à six reprises cette saison au terme d'une séance de qualifications, Esteban Ocon estime que le chemin qui l'a mené jusqu'à la huitième position en Q3 a fait de cette session la meilleure de la campagne pour lui.

"Très content", a d'abord lancé le pilote Alpine sur ses impressions, avant de souligner sa progression et son travail tout au long des deux premières journées du Grand Prix d'Abu Dhabi. "Deux très bonnes journées, probablement les meilleures qualifications de l'année de notre côté. On a vraiment fait des progrès à chaque séance, à chaque run, en essayant beaucoup de choses différentes et en mettant en place le meilleur compromis sur la voiture."

"Vraiment content de notre coté, je pense qu'il n'y avait rien de mieux à faire sur le tour [de Q3]. Le petit point négatif, évidemment, c'est d'avoir été devancé par Lando [Norris] à la fin, mais ils ont assez bien caché leur jeu lors des EL2 hier et ils ont monté la puissance aujourd'hui. On savait qu'ils étaient rapides, mais c'était une surprise qu'ils le soient autant."

Quand il lui est demandé si ce bon travail au fil du week-end était une conséquence des changements effectués ces derniers temps dans l'organisation technique autour de lui, il a répondu : "Oui, un peu ! Bien sûr, on apprend au fil de l'année sur la manière de faire, mais nous avions une idée très claire, grâce au simulateur, de ce que l'on devait tenter et tester ici, et d'où se situeraient les limites de la voiture."

"Évidemment, il y a eu trois séances d'essais libres et un bon moment pour que nous fassions des tests, et nous avons obtenu les résultats les plus clairs de cette année sur les tests. C'était donc vraiment bien. J'avais une grande confiance et la voiture fonctionnait extrêmement bien lors des qualifications."

Esteban Ocon, Alpine A522

Une scène a étonné pendant les qualifications, quand la réalisation TV a montré des images d'Ocon en train de rouler à très faible vitesse et hors piste dans le dernier secteur, quasiment en léchant le rail. Le Français s'en est expliqué : "C'est toujours le cas ici [avec le trafic], je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais, oui : quand Josh [Peckett], mon ingénieur, m'a dit qu'il y avait 12 voitures [à laisser passer], je me suis dit ‘ah, ça va être long', donc je me suis plus ou moins garé sur le côté et j'ai attendu. Il n'y avait rien d'autre à faire."

"[Les pneus] ne fonctionnaient pas [au départ du tour suivant], ils ne sont pas faits pour ça. J'ai perdu un dixième et demi mais je n'ai pas eu besoin de mon second train pour passer, donc j'ai juste avorté [ma tentative], j'avais deux dixièmes d'avance dans ce tour-là mais nous étions en sécurité."

Ocon sera juste derrière Norris, septième, au départ. Avec désormais 19 points d'avance sur McLaren au classement constructeurs, Alpine n'a pas un besoin impératif de devancer le Britannique et de prendre des risques pour ce faire. La course sera-t-elle abordée avec une certaine prudence pour éviter tout problème et assurer la quatrième place ? "On va devoir en parler évidemment avec l'équipe, mais si nous sommes devant, il n'y aurait pas de calcul à faire donc ça rendrait les choses plus simples [rire]."