Ocon va passer en "mode guerre" après la déception de 2023

C'est au douzième rang du championnat des pilotes qu'Esteban Ocon a conclu la saison 2023 de Formule 1. Au volant d'une Alpine qui était généralement la cinquième ou la sixième force du plateau, le Français a réalisé de beaux coups d'éclat avec un podium à Monaco et une quatrième place à Las Vegas, pour un total de 13 arrivées dans les points en 22 Grands Prix.

Ocon s'est toutefois incliné face à son coéquipier Pierre Gasly, avec 58 points à 62, et le rapport de force a tourné à l'avantage de la recrue d'Enstone en qualifications notamment : Ocon avait l'avantage par 6-4 jusqu'à la Hongrie sur les séances pertinentes (shootouts compris), mais a par la suite été battu 12-3 sur le reste de la saison.

"Il y a eu de très bonnes choses, on a saisi de très bonnes opportunités", analyse Ocon. "Mais globalement, la régularité n'était pas là. Et on a eu trop d'abandons. Ça nous a coûté, je crois que ça fait neuf abandons en tout, sûrement le plus de tous les pilotes."

Le pilote Alpine a en effet connu sept courses sans voir le drapeau à damier – seul Logan Sargeant en a vécu autant – dont trois en raison d'un problème technique et quatre partiellement ou entièrement liées à des collisions. Il n'a ainsi parcouru seulement 5599 km sur 6700 possibles en 2023, le moins de tous les titulaires à temps plein.

L'abandon d'Esteban Ocon (Alpine) à Austin

"Si l'on enlève le problème que l'on a eu avec la boîte de vitesses à Singapour et le contact avec Oscar [Piastri] à Austin, on aurait pu être dans le top 10 du championnat. C'est pourquoi c'est un peu une opportunité manquée", estime Ocon. Le top 10 lui a échappé pour 16 points vis-à-vis de Lance Stroll ; il occupait la sixième place à Singapour et la septième à Austin (en tout début de course) lorsqu'il a eu ces ennuis.

Le Normand a en tout cas la ferme intention de rebondir en 2024, et il va changer d'approche dans cette optique : "Du 2 janvier aux premiers essais, je serai à fond dans le camp d'entraînement. Je vais faire les choses davantage comme en 2022 : pas de vie, à fond, que la course. Cette année, on a fait beaucoup de choses différentes et d'événements en dehors de la piste. Ça va changer l'an prochain. On repasse en mode guerre en se concentrant complètement sur l'aspect sportif."

"Avant ça, il va y avoir la fête de Noël de l'écurie, il va y avoir du travail sur le simulateur. Je vais pouvoir passer quelques jours avec ma famille, que je n'ai pas vue depuis un moment. Je vais passer de bons moments entre amis, avec Mick [Schumacher], avec tous mes amis en décembre, puis je serai pleinement focalisé sur l'an prochain."