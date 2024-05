Ce qu'il a manqué à Piastri pour priver Leclerc de la pole

Oscar Piastri a terminé à la seconde place des qualifications ce samedi à Monaco, échouant à 0"154 du temps signé par Charles Leclerc, qui a signé sa troisième pole sur les quatre derniers Grand Prix à domicile. L'analyse des données GPS permet de mettre en évidence ce qu'il a manqué à l'Australien pour aller chercher cette première place sur la grille.

Au début de leur dernier tour respectif, les données montrent que Leclerc débute avec une meilleure vitesse de pointe, environ 3 km/h supérieure à celle de Piastri. Dans Sainte-Dévote, le pilote Ferrari dispose de 0"06 d'avance, qu'il porte à 0"14 dans Massenet. Toutefois, cet avantage est quasiment entièrement gommé par le pilote McLaren dans la descente vers Mirabeau.

Piastri va cependant perdre du temps en abordant un peu trop vite (quasiment 6 km/h plus vite que Leclerc) le droite menant vers l'épingle, et en devant ralentir excessivement sa monoplace, perdant ainsi deux dixièmes dans la confrontation directe. C'est la plus grosse perte de temps de l'Australien dans ce tour, avec un écart de 0"230 à la sortie de l'épingle, qu'il parvient en partie à effacer grâce à un excellent passage dans le second Mirabeau puis au Portier.

Au moment du freinage pour la Chicane du port, Leclerc dispose d'un dixième d'avance, avance qui va doubler dans la séquence menant jusqu'au Tabac où la Ferrari est meilleure. Toutefois, Piastri parvient à emmener plus de vitesse dans la Piscine et Leclerc va, lui, prendre un peu trop de vibreur dans la seconde partie, permettant à l'Australien de recoller. À la Rascasse, les deux pilotes sont seulement séparés de 0"013.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mais c'est dans cette portion que Piastri ne parvient pas à conserver sa bonne dynamique, en se manquant légèrement avant de faire de même dans le dernier virage. Il aborde alors la ligne droite avec un retard de 0"135 qui se transforme en un écart final de 0"154 sur la ligne de chronométrage.

"Je pense que le virage 5 [Mirabeau] et le virage 10, la chicane après le tunnel, n'ont pas été mes meilleurs", a déclaré Piastri à propos de sa dernière tentative lors de la conférence de presse d'après-qualifications. "Le reste du tour a été assez solide, j'ai juste eu un peu de mal dans ces deux virages."

"Je ne sais pas si cela aurait suffi pour décrocher la pole position. Je veux dire, pour moi, c'est assez inutile de se demander ce que j'aurais pu faire... Max [Verstappen] l'a très bien résumé il y a quelques semaines [quand il a déclaré 'C'est toujours si, si, si… Si ma mère avait des couilles, elle serait mon père']. Je ne vais pas le répéter, mais c'est une bonne analogie, et je pense que tout le monde peut dire la même chose. Donc, oui, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait dans l'ensemble."

"Si vous prenez la deuxième moitié de mon premier tour en Q3 et la première moitié du deuxième, cela aurait été suffisant. Mais, oui, il y a juste eu quelques erreurs à la fin", a-t-il conclu.

Avec Alex Kalinauckas