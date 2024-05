Cela aurait été "complètement stupide" de rater la pole, selon Leclerc

Après avoir dominé les deuxième et troisième séances d'essais libres dans les rues de sa ville, Charles Leclerc a décroché sa troisième pole position à Monaco en devançant la McLaren d'Oscar Piastri en qualifications. Au début du week-end, le Monégasque a également terminé cinquième lors de la première séance d'essais, au cours de laquelle Mercedes a mené la danse.

Motorsport.com a appris que les Flèches d'Argent avaient décidé d'effectuer leurs principaux efforts de simulation de qualifications du vendredi en EL1 en raison d'un risque de pluie qui n'est jamais arrivé en EL2. Mercedes a donc chaussé Lewis Hamilton et George Russell de nouveaux pneus tendres lors de la première séance d'essais libres et, avec les pilotes McLaren, ont utilisé que des pneus tendres usagés lors de la deuxième séance du vendredi.

Charles Leclerc a terminé la première journée du week-end avec le meilleur temps et a poursuivi cette belle forme en menant l'ultime séance d'essais libres le samedi après avoir devancé la Red Bull de Max Verstappen. Le pilote Ferrari a déclaré que sa forme en début de week-end dans la Principauté avait augmenté la pression sur la qualification lors d'une manche où la position sur la grille est plus que cruciale.

"En EL1, oui", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait comme un prétendant à la pole dès les premiers tours d'essais du vendredi. "Quand vous avez de si bonnes séances d'essais, vous abordez les qualifications en sachant que vous avez tout à perdre et que si vous ne faites pas la pole position, vous avez l'air complètement stupide. La pression était donc très forte, mais nous avons réussi à le faire, ce qui est vraiment bien."

Leclerc a également révélé qu'un "changement de moteur à la dernière minute" après la troisième séance d'essais libres l'avait un peu perturbé et qu'il était "un peu tendu avant les qualifications".

"Il y a eu un problème avec mon moteur et il y a eu un échange à la toute dernière minute", a-t-il dit à propos de la situation qui a rappelé les souvenirs de son problème d'arbre de transmission en 2021. "Heureusement pour moi, il n'y a pas eu de conséquences sur mon week-end."

En qualifications, Leclerc a signalé un mouvement étrange de la pédale à la radio pendant ses premiers tours en Q3, avant de préciser que le feeling était finalement bon. Bien qu'il ait pris l'avantage lors des essais, Leclerc a également eu besoin d'une série de changements de réglages en milieu de séance pour s'améliorer après une Q1 et une Q2 "délicates", où il n'était que cinquième et quatrième.

"En Q1, j'ai pris l'autocollant du sponsor sur le mur de la deuxième partie de la piscine dans un tour qui était assez important à ce moment-là, ce qui nous a beaucoup ralenti", a-t-il expliqué. "Ensuite, nous sommes passés au stand, nous avons enlevé la bannière du sponsor sur l'aileron avant et nous sommes repartis. C'était donc déjà assez délicat, car en qualifications à Monaco, on veut juste sortir et faire des tours normaux."

"J'ai prié pour qu'il n'y ait pas de drapeau jaune ou rouge après cela. En Q2, nous avons eu plus de mal avec l'équilibre de la voiture, je n'arrivais pas à trouver le bon feeling. Mais en Q3, nous avons apporté quelques modifications, notamment au niveau de l'aileron avant et de mon pilotage. J'ai retrouvé le rythme, donc j'étais un peu plus heureux en Q3, mais pour une raison ou une autre, le feeling était un peu meilleur en EL2/EL3."