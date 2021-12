Piastri "certainement pas déçu" de la décision d'Alfa Romeo

C'est sur la touche qu'Oscar Piastri va passer la saison 2022, alors qu'il a été sacré Champion de Formule 2 et a ainsi remporté un troisième titre en autant d'années après ses succès en Formule Renault Eurocup et en FIA F3. Piastri devra se contenter l'an prochain d'un poste de pilote de réserve chez Alpine, dont il est le protégé depuis deux ans déjà.

Après avoir déclaré en septembre ne pas être "très confiant" pour le second baquet Alfa Romeo, dont il faisait partie des candidats avant qu'il ne revienne à Guanyu Zhou, Piastri a quelque peu revu sa version des faits quant aux discussions qui pourraient avoir eu lieu avec la structure de Hinwil.

"Je ne sais pas si mon management en a eu ou non, à vrai dire", affirme l'Australien. "Moi personnellement, je n'ai eu de discussions avec personne chez Alfa. Je savais depuis le début que mes chances étaient très minimes, alors je n'ai jamais vraiment pensé avec confiance que cela allait se faire."

Surtout, Piastri tient à réaffirmer sa fidélité à Alpine : "En étant réaliste, comme je l'ai dit, ça allait forcément être compliqué à arranger. Alpine m'a vraiment bien traité ces deux dernières années et a beaucoup contribué à mes saisons, et je voulais leur rester loyal. Si les chances d'obtenir le baquet Alfa avaient été plus réalistes, qui sait si les liens [avec Alpine] auraient pu être maintenus ? Bien sûr, j'aurais adoré être sur la grille, mais je ne suis certainement pas déçu du dénouement."

Piastri ne devrait donc pas se positionner sur la moindre grille de départ en 2022, une situation qu'a connue Esteban Ocon en 2019 en tant que pilote de réserve Mercedes – mais il avait déjà de l'expérience en F1 – et dans une moindre mesure lors de la première moitié de l'année 2016 après son titre en GP3 – mais il courait alors en DTM.

"J'ai passé pas mal d'années à regarder depuis la touche, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps pour qu'Oscar nous rejoigne sur la grille", estime Ocon, qui a bouclé en 2021 sa deuxième saison chez Renault/Alpine. "Il est plus que talentueux, il a gagné plus ou moins tous les titres possibles jusqu'à maintenant – évidemment il reste celui de F2."

"Bien sûr, attendre n'est jamais quelque chose de fantastique pour nous, pilotes, mais le mieux est évidemment qu'il regarde comment tout se passe. C'est ce que j'ai fait de mon côté, j'ai juste essayé de rassembler autant d'informations que possible, et une fois qu'on monte dans le baquet, on sait comment tout fonctionne de l'intérieur. C'est ce que j'ai fait, et je suis sûr qu'il fera probablement pareil."

Obtenir un baquet chez Alpine s'annonce toutefois compliqué pour Piastri : Ocon a rempilé pour plusieurs saisons, tandis que Fernando Alonso, en fin de contrat dans un an, n'a pas l'intention de partir si tôt.