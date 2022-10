Avec Alpine, Pierre Gasly se (re)donne des ailes

Charger le lecteur audio

En quittant AlphaTauri et donc le giron Red Bull, un an avant la fin du contrat qui le liait à la firme autrichienne, Pierre Gasly clôt un chapitre fondateur de sa carrière. Celui qui était devenu dès 2014 un enfant de plus dans cette prolifique filière s'est désormais mu en ce jour d'octobre 2022 en un "rejeton", parti pour quitter ce qui ressemblait de plus en plus à une impasse pour tenter d'atteindre d'autres sommets, alpins.

"C’est incroyable", a-t-il déclaré pour Canal+. "C’est vraiment un chapitre qui se clôt avec Red Bull : neuf années de relation et une très, très bonne collaboration sur presque 10 ans maintenant. Pour moi, c’est un nouveau départ, une nouvelle aventure dans laquelle je me lance avec Alpine. Vraiment une très, très belle histoire à venir."

Avec le soutien du taureau rouge, le Français s'est fendu d'un parcours extrêmement solide dans son ascension vers la F1. Second de Formule Renault 3.5 en 2014, alors battu dans une lutte "fratricide" par Carlos Sainz, il a par la suite été sacré Champion GP2 en 2016 face à Antonio Giovinazzi, puis a terminé vice-Champion de Super Formula lors de son périple japonais de 2017, avec la frustration de ne pas avoir pu disputer la finale à cause d'un typhon. C'est également cette année-là qu'il effectua ses débuts en Formule 1 au sein de Toro Rosso lors du GP de Malaisie, en remplacement d'un Daniil Kvyat qui n'était alors plus en odeur de sainteté.

Participant au total à cinq GP fin 2017 (manquant uniquement Austin pour cause de Super Formula), Gasly fut désigné titulaire au sein de la structure de Faenza pour 2018. Au volant d'une monoplace qui était la plupart du temps la huitième force du plateau, il prit aisément la mesure de son équipier, l'alors double Champion du monde d'Endurance Brendon Hartley, tout en signant plusieurs résultats intéressants, dont le plus probant fut certainement sa quatrième place surprise mais incontestable du GP de Bahreïn.

En réaction au départ de Daniel Ricciardo, se sentant à l'étroit dans une écurie Red Bull de plus en plus axée vers Max Verstappen, Gasly fut propulsé titulaire du côté de Milton Keynes pour 2019. Ce baquet dont beaucoup auraient rêvé, cette opportunité de côtoyer le sommet de la grille, a bien vite tourné à la déroute. Auteur d'essais hivernaux brouillons et d'une première moitié de saison compliquée, loin des performances du Néerlandais, le Normand fut rétrogradé chez Toro Rosso au moment de la trêve estivale.

Ce moment charnière, ce coup d'arrêt brutal dans une progression régulière, aurait pu faire prendre à la carrière du Rouennais un tournant autrement plus sombre. Mais, au contraire, déterminé à prouver sa valeur sans s'apitoyer sur son sort, en délaissant la tentation de la revanche à tout prix, dans un environnement plus familier, plus tourné vers lui et sous une moindre grande pression, il affichera vite un niveau de performance suffisamment intéressant pour assurer sa position au sein de la petite Scuderia et dans la filière. Clin d'œil du destin, pendant que Verstappen remportera la victoire au GP du Brésil, Gasly y signera son tout premier podium.

En 2020, alors que l'écurie devenait AlphaTauri, Gasly a pris une autre dimension au volant d'une F1 capable de jouer régulièrement les points, au point d'être vite affublé du statut toujours étonnant de "leader" d'une structure qui se veut pourtant simple pépinière. C'est au cours de cette campagne qu'il signera lors du GP d'Italie ce qui est à ce jour sa seule victoire en discipline reine, mettant fin à une disette de 24 ans sans vainqueur français en menant une fin de course impeccable.

La saison 2021 a confirmé son statut en lui permettant de se battre plus régulièrement pour le top 5 et la place de "meilleurs des autres", tout en arpentant son troisième podium en carrière, à Bakou. L'exercice 2022, le premier sous l'empire de la nouvelle réglementation technique, s'est jusqu'ici avéré plus laborieux, au volant d'une AT03 manquant de performance.

Laurent Rossi, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Otmar Szafnauer

Alors que les places chez l'équipe Red Bull sont scellées jusqu'en 2024 au moins, puisque Sergio Pérez a été reconduit au printemps, le choix de ne pas aller au bout du contrat avec Red Bull et AlphaTauri, qui se terminait en 2023, est logique. D'autant plus que les discours des responsables du groupe autrichien n'ont que très rarement, depuis 2019 et en dépit des performances de Gasly, ouvert la porte d'un retour.

C'est tout de même une décision symboliquement lourde de sens : Gasly brise ses liens et, comme d'autres avant lui dans des contextes parfois différents (Sebastian Vettel), parfois similaires (Carlos Sainz), va tenter d'aller trouver ailleurs le chemin menant vers l'ambition suprême. À bien des égards, Alpine semble être une voie intéressante : certes encore loin du niveau des trois meilleures structures, l'écurie a affiché une ambition et une efficacité certaines ces derniers mois à la fois dans le travail mené en interne pour tenter de se remettre en ordre de bataille que dans le développement au fil de la saison qui a été l'un des plus soutenus et fructueux sur la grille.

"Émotionnellement, pour moi, c’est bien sûr quelque chose de très particulier : j’ai grandi en regardant Fernando gagner avec Renault ses titres de Champion du monde", a ajouté Gasly, toujours pour Canal+. "Aujourd’hui, bien sûr je suis extrêmement fier d’être Français, de pouvoir représenter les couleurs de mon pays et nos valeurs à travers le monde entier grâce à la Formule 1, mais de pouvoir le faire avec une écurie française, je pense que c’est vraiment la cerise sur le gâteau et quelque chose, émotionnellement, de très, très fort."

"C’est vraiment un nouveau départ, on a des ambitions et des objectifs qui sont communs. Ils ont leur stratégie des 100 courses pour pouvoir se battre aux avant-postes et pour moi, c’est ce que je veux. Je veux pouvoir me bagarrer pour des podiums, me bagarrer pour des victoires ; ce n’est bien sûr pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. Mais de pouvoir commencer cette relation et cette collaboration, de pouvoir utiliser tout ce que j’ai appris chez Red Bull en travaillant avec une écurie qui est Championne du monde, utiliser toute cette expérience en arrivant chez Alpine pour pouvoir continuer à les faire progresser et aller chercher les meilleurs résultats possibles ensemble."

L'ambition de Gasly ne pouvait pas être uniquement de régner en maître au sein d'une écurie destinée à n'être qu'un junior team. Chez Alpine, il trouvera une équipe d'usine, l'ambition de renverser l'ordre établi et peut-être de quoi prouver que sa seule demi-saison dans une équipe de pointe n'était qu'un accident de parcours ; c'est un nouveau chapitre, dans tous les sens du terme, qui s'ouvre pour lui.

