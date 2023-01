Pourquoi Vasseur n'a pas d'excuses en cas d'échec chez Ferrari

Charger le lecteur audio

Si Frédéric Vasseur sait pertinemment qu'il n'existe pas de bouton magique pour envoyer automatiquement Ferrari au sommet de la grille, le nouveau directeur de la Scuderia est également conscient qu'il a été recruté pour accomplir un objectif précis : gagner le Championnat du monde de Formule 1. John Elkann et Benedetto Vigna, les grands responsables de Ferrari, ont perdu patience et par conséquent leur confiance en Mattia Binotto, à qui ils auraient pu aisément accorder une année supplémentaire à la tête de Ferrari. Le timing de ce changement en interne est donc important.

Il ne s'agit pas ici d'une équipe ayant choisi de faire le ménage parce que ses performances se sont effondrées. Au lieu de cela, la Scuderia s'est passée des services de Binotto car elle souhaite gagner le championnat maintenant. Comme Vigna l'a si bien dit fin 2022 : "Nous avons fait des progrès et j'en suis satisfait. Mais je ne suis pas satisfait de la deuxième place. Cependant, je crois que l'équipe a ce qu'il faut pour s'améliorer avec le temps."

L'objectif est clair : si la deuxième place n'a pas été suffisante en 2022, seule la première peut satisfaire cette année. Pour Vasseur, qui a dirigé des équipes Renault et Alfa Romeo se battant en milieu de grille, cela signifie qu'il n'aura pas le temps de s'adapter à la vie à l'avant du peloton et qu'il ne sera pas possible pour lui de parler d'objectifs sur le long terme. Son année 2023 se résume donc à des victoires et un titre mondial. Pas de si, pas de mais, pas d'excuses.

Ferrari a signé deux victoires lors des trois premiers GP de 2022 avant que les problèmes n'apparaissent.

Obtenir un résultat qui échappe à Ferrari depuis 15 ans représente une pression immense. Il n'est donc pas étonnant que certains estiment que Vasseur hérite d'un cadeau empoisonné en rejoignant Maranello. Et puisque le Cheval cabré a démarré la campagne 2022 en fanfare, toute contre-performance lors des premières courses de 2023 remettra automatiquement en question le choix de Ferrari. Et pouvez-vous imaginer la réaction des tifosi et des médias italiens si les erreurs de stratégie qui ont plombé la saison 2022 se répètent ?

Pour faire taire les critiques, Vasseur devra s'assurer que son équipe fonctionne de manière irréprochable, ce qui n'est jamais facile sous la forte pression de la F1. Le Français se concentrera inévitablement sur le perfectionnement du potentiel à Maranello et sur la fin des erreurs coûteuses. Ce ne sera pas une surprise si une partie de son attention initiale ne portera pas sur la F1 de 2023 mais sur la structure de l'équipe afin d'éliminer les processus qui ont donné naissance à de mauvaises stratégies l'année dernière. Il ne devra pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain et licencier les stratèges pour repartir d'une feuille blanche, mais il est clair que les choses peuvent et doivent être améliorées à cet égard.

Même si les chances de Vasseur de pouvoir lancer la saison 2023 de Ferrari de manière idéale semblent bien minces, de nombreux facteurs jouent en sa faveur. Il arrive notamment dans une équipe qui n'a cessé de s'améliorer ces dernières années et, malgré tous les points noirs, a rendu en 2022 sa copie la plus réussie depuis un certain temps. Vasseur hérite aussi d'une équipe à la structure solide. À ses débuts en tant que directeur d'équipe, Mattia Binotto a passé une grande partie de son temps à perfectionner la collaboration entre les différents départements de la Scuderia pour l'aider à maximiser son potentiel.

En outre, le fait de rejoindre Maranello à cette période de l'année signifie que Vasseur se voit présenter une voiture presque complète, Binotto s'étant chargé de mener le développement jusqu'à l'hiver et de prendre toutes les décisions cruciales en ce qui concerne le concept et les zones d'amélioration. Du côté du moteur, Vasseur devrait également constater que la situation s'est nettement améliorée par rapport aux journées noires des Grands Prix d'Espagne et d'Azerbaïdjan 2022, lorsque deux victoires potentielles se sont envolées en raison de problèmes de fiabilité.

Vasseur essaiera d'achever les travaux initiés par Binotto.

L'écurie a fini par trouver des solutions à ses problèmes, certains affirmant que l'équipe a été en mesure de pousser à nouveau son unité de puissance dans ses retranchements après avoir levé le pied lors de la deuxième partie de saison. Il est également dit que Ferrari a continué d'améliorer la fiabilité au cours de l'hiver afin d'être plus confiant au moment d'extraire la performance du moteur cette année. Tout cela pourrait faire augmenter la vitesse de pointe, un domaine dans lequel Red Bull avait un net avantage en 2022.

Il sera particulièrement intéressant de voir si Vasseur aura ou non une approche holistique du package voiture-moteur, et de ses subtilités techniques, comme l'avait Binotto. Il ne fait aucun doute que l'une des forces de l'Italien en tant que directeur d'équipe était sa connaissance détaillée des performances des F1 et sa compréhension des enjeux complexes (y compris concernant la politique dans le paddock) qui ont tous un impact sur les performances en piste. Mais s'il y a une seule chose qui devrait permettre à Vasseur de croire que sa tâche chez Ferrari, aussi difficile soit-elle, est au moins réalisable, ce sont les propos de Binotto en personne.

Il avait estimé l'été dernier que Ferrari était sur la bonne voie pour remporter à nouveau des championnats. Ce qu'il manquait, c'était un peu de peaufinage. "Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de différent à faire", expliquait-il. "Je pense qu'il s'agit simplement de poursuivre notre parcours en nous améliorant continuellement, étape par étape, en nous concentrant sur chaque course. Il n'y a pas de solution miracle donc je ne crois pas que l'on doive changer. On a prouvé que l'on faisait du bon travail. Il s'agit seulement d'y parvenir pas à pas, de s'y habituer, et quelle que soit l'issue de la saison 2022, on essaie d'être prêt pour 2023."

C'est à Vasseur qu'il revient de mener à bien cette mission. Et même s'il affiche volontiers son sourire et son humour dans le paddock, le Français cache en lui une détermination d'acier. Valtteri Bottas, qui connaît Vasseur depuis l'époque des formules de promotion, l'explique : "Il peut sembler très décontracté et toujours faire des blagues mais il peut aussi être dur. Il sait quand c'est le bon moment pour faire un discours de motivation ou un discours constructif. Donc oui, il est bon."

Maintenant, il est temps de mettre à profit toutes ses qualités et faire ce que Ferrari attend de lui.