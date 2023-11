Pourquoi le plancher AlphaTauri interroge ses rivaux

AlphaTauri a attiré l'attention en fin de saison avec des gains de performance rapides principalement dus à un package agressif d'améliorations qui est d'abord apparu à Singapour. Mais l'ampleur de ses progrès a fait réagir certains de ses rivaux, qui craignent que sa relation de plus en plus étroite avec son équipe sœur Red Bull ne permette aux deux écuries de tirer un avantage déloyal.

Bien qu'il ne soit pour le moment pas suggéré que les structures détenues par le géant de la boisson énergisante fassent quoi que ce soit de contraire à la réglementation, il est clair que les équipes peuvent tirer profit d'une collaboration plus étroite lorsqu'il s'agit d'optimiser les voies de développement.

C'est pourquoi le nouveau plancher AlphaTauri arrivé à Abu Dhabi a suscité l'intérêt des concurrents, certains laissant entendre qu'il offrait des indices non seulement sur l'orientation du développement de l'équipe basée à Faenza pour 2024, mais peut-être aussi sur celui de Red Bull Racing.

Détail des pontons de l'AlphaTauri AT04.

Les modifications apportées au plancher sont en quelque sorte un retour en arrière par rapport à une spécification précédente qu'AlphaTauri a utilisée au cours de la saison, mais elle a également appliqué certains des enseignements tirés grâce à la spécification sortante.

Comme c'est généralement le cas avec les développements du plancher, nous ne pouvons pas voir toute l'étendue des modifications effectuées, car c'est le dessous de la voiture qui en bénéficie le plus. Ainsi, en l'absence d'un cas où la voiture doit être rapatriée ou d'une erreur des mécaniciens, nous n'avons pas la possibilité de voir ce qui s'y passe.

Néanmoins, nous savons que les changements auront un impact, comme l'équipe l'a noté dans la documentation officielle de Yas Marina : "Les surfaces intermédiaires du plancher et du 'canoë' à proximité du patin ont également été largement modifiées pour permettre une plus grande génération de charge locale à partir de cette section du plancher."

Même si nous ne voyons pas directement le travail sous le plancher, nous pouvons tout de même nous faire une idée de ces changements en prêtant attention à la nouvelle architecture de la surface supérieure.

Par exemple, il y a eu du changement dans la façon dont les structures d'impact latérales inférieures sont enfermées dans le plancher, ce qui donne une boursoufflure moins marquée sur la surface du plancher qui n'est plus reliée à la paroi latérale en rampe de la cloison extérieure du plancher.

Par conséquent, le corps principal du plancher est à nouveau déconnecté de la section en rampe juste à l'arrière de la cloison extérieure. Cette structure a également été reprofilée (ligne jaune en pointillés, ci-dessous), tout comme l'ailette de bord en aval.

La partie avant de l'ailette, plus ascendante, est revenue à la configuration à languettes superposées utilisée pour la dernière fois au Qatar (dans la bulle du haut ci-dessous), plutôt que d'avoir un profil plus prononcé et plus carré, comme celui introduit lors du Grand Prix des États-Unis.

Évolution récente du plancher de l'AlphaTauri AT04.

Ces changements, ainsi qu'une réduction de la cambrure de l'élément, ont entraîné une modification des stries. Par ailleurs, la section située à l'arrière de celles-ci a été allongée par rapport à la spécification du Qatar, s'inspirant plutôt de la spécification d'Austin (bulle du bas ci-dessus), avant que la surface ne se replie vers l'intérieur pour créer la section arrière.

Il y a également un remaniement des cloisons au niveau du bord d'attaque du plancher, l'équipe ayant ajouté une ailette de séparation (flèche rouge ci-dessus) pour atteindre cet objectif et permettre à l'une des cloisons d'être déplacée d'une position plus intérieure à une position beaucoup plus proche des cloisons extérieures.