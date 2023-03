Pourquoi Red Bull inquiète la concurrence au-delà des chronos

Charger le lecteur audio

Un coup d'œil rapide sur les feuilles des temps allait déjà en ce sens, Sergio Pérez ayant établi la référence générale dans la rafale de runs avec peu de carburant du dernier soir, moment où les équipes ont enfin débloqué un certain potentiel. En fait, ce n'est que le "glory run" de Zhou Guanyu, vendredi, qui a empêché Red Bull de dominer les trois jours de roulage.

Même si l'on s'éloigne de ces temps forts et que l'on se concentre sur la forme sur les longs relais – ce qui compte vraiment et ce à quoi les équipes accordent le plus d'attention – il est clair que Red Bull semble avoir tout sous contrôle.

La fiabilité de la voiture, à l'exception d'un petit problème le deuxième jour, semblait parfaite, et rien n'a laissé penser que les rivaux de Pérez et Max Verstappen étaient une menace en termes de temps au tour lors des simulations de course.

Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, a déclaré à Sky Allemagne après le test : "Les temps, comme nous le savons lors des essais, sont relatifs. Nous ne savons pas ce que la concurrence avait comme carburant : s'ils étaient plus lourds que nous, alors nos temps deviennent relatifs. Mais il a été démontré que nous sommes fiables, que nous sommes rapides, à l'avant. Par-dessus tout, ce qui nous rend très optimistes, c'est que les longs relais de Pérez et de Max étaient au moins clairement plus rapides que ceux de la concurrence."

Être l'équipe à battre lors des essais ne garantit évidemment rien lorsqu'il s'agit de produire des résultats lors des Grands Prix. Comme le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, l'a dit le dernier jour : "Je ne me souviens pas qui a fait le meilleur temps au tour l'année dernière à Bahreïn, mais il n'était pas en pole position pour la course. Et c'était la même chose il y a deux ans".

Cependant, si l'on analyse plus en profondeur la façon dont les essais de Red Bull se sont déroulés, il y a quelques autres aspects qui ont fait tirer la sonnette d'alarme aux autres équipes qui espèrent dépasser la structure Championne du monde de F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Du rythme sans efforts

Parfois, les F1 les plus rapides peuvent être très délicates à piloter à la limite, seuls les meilleurs pilotes étant capables d'en tirer le maximum. Mais dès les premiers instants où la RB19 a pris la piste à Bahreïn, il semble qu'il ait été relativement simple pour Verstappen et Pérez de la piloter à la limite.

Très tôt, alors que les autres équipes se battaient pour trouver un bon équilibre, Verstappen s'est vanté de n'avoir rencontré aucun problème de son côté. "Chaque fois que je suis monté dans la voiture, je me sentais à l'aise et je pouvais attaquer instantanément", a-t-il ainsi déclaré.

Cela a semblé se confirmer lors de la première journée d'essais où, après quelques tours d'installation, Verstappen a passé le reste de la journée à effectuer des relais rapides de 5/6/7 tours – tous au même rythme remarquablement régulier et seulement interrompus par des passages au stand pour des changements de réglages.

La constance de tous ces runs suggère que la voiture et lui étaient en parfaite harmonie, et que tout était à la fois sous contrôle et rapide. Pour un test d'une nouvelle voiture, c'était très impressionnant. En y réfléchissant lui-même, Verstappen a déclaré que le fait d'avoir atteint cette zone de confort si vite a donné à Red Bull une avance considérable dans la compréhension de la voiture.

"Je pense vraiment que l'ensemble des journées d'essais ont été très positives pour nous. L'équilibre de la voiture a été immédiatement bon et, par conséquent, il est possible d'essayer beaucoup de choses avec les réglages – d'aller d'un extrême à l'autre, pour ainsi dire. C'est bien, car c'est ainsi que l'on apprend beaucoup sur la voiture."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Des pneus plus au goût de Verstappen

La forme de Verstappen pendant la campagne 2022 a un peu fluctué, car les caractéristiques de la RB18 ont d'abord été éloignées de ses préférences, puis s'en sont rapprochées.

Le surpoids avec lequel Red Bull a commencé la saison 2022 a rendu la voiture trop paresseuse dans les virages, et ce sous-virage est une caractéristique que Verstappen n'apprécie pas. Il a notamment déclaré cet hiver qu'il n'avait jamais vu une voiture rapide avec du sous-virage.

Lorsque Red Bull a commencé son programme de réduction de poids à partir du Grand Prix d'Émilie-Romagne, les choses se sont également inversées pour Verstappen. Il a retrouvé une voiture qui tournait la plupart du temps comme il le souhaitait, et cela a contribué à déclencher le genre de domination que nous avons vu en fin d'année.

Lorsqu'il est apparu que le manufacturier de pneus de la F1, Pirelli, allait modifier ses produits pour 2023, afin de proposer un train avant plus fort, cela a immédiatement indiqué que les choses se rapprochaient encore plus de ce que Verstappen aime.

À la fin des trois journées de course, Verstappen a livré ses impressions sur les pneus et a estimé que les choses s'étaient déroulées comme il le souhaitait. "Ils génèrent moins de sous-virage, mais c'est davantage parce que les pneus arrière ne sont pas aussi bons aujourd'hui que l'année dernière. Les pneus avant sont les mêmes. Mais globalement, je pense que la voiture de cette année est un peu mieux équilibrée."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

Fiabilité et poids ne sont plus un problème

Si la RB18 de Red Bull s'est avérée être, de loin, la meilleure voiture de 2022, l'équipe n'avait pas commencé l'année dans les meilleures dispositions. Ses chances en début de saison ont beaucoup souffert de la fiabilité, les problèmes qui ont anéanti ses Grands Prix de Bahreïn et d'Australie ont même donné l'impression que le titre pouvait à ce moment-là lui échapper.

Ces problèmes de début de saison se sont avérés sans conséquence, Red Bull les ayant rapidement surmontés. Cette fiabilité s'est transférée à la voiture 2023, qui a fonctionné presque sans problème pendant les trois jours à Bahreïn.

L'autre domaine dans lequel Red Bull était sur la défensive l'année dernière a également été réglé, l'équipe ayant atteint ses objectifs de poids pour la RB19. Cela signifie qu'elle n'est plus forcée de se mettre en difficulté avec les réglages, et qu'elle disposera de bien plus d'outils pour aller à la chasse au chrono.

Pour Verstappen, l'état d'esprit est déjà que la campagne 2023 démarre avec une bien meilleure base qu'il y a 12 mois. "Par rapport à l'année dernière, parce que c'était un peu la même voiture, c'est un pas en avant. Mais c'est normal car l'année dernière, notre voiture était beaucoup trop lourde."

"C'était la première année avec une toute nouvelle voiture et un nouvel ensemble de règles techniques aussi, donc vous apprenez beaucoup tout au long de cette première année. Grâce à cela, je pense que 2023 commence un peu plus facilement. Mais ensuite, il faut bien sûr toujours faire un bon pas en avant, et je pense que nous l'avons fait."

Rares sont ceux qui se sont aventurés en bord de piste à Bahreïn la semaine dernière et qui ne sont pas d'accord.