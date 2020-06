Protocole sanitaire : Mercedes a "beaucoup appris" en une journée

Mercedes a bouclé à Silverstone une première journée d'essais dont l'importance touchait davantage à l'environnement et aux procédures qu'à la piste en elle-même. Dans un contexte que l'on connaît, à savoir celui de la pandémie mondiale de COVID-19, l'écurie allemande a confié sa W09 de la saison 2018 à Valtteri Bottas. Le Finlandais, à qui Lewis Hamilton succédera dans le baquet mercredi, s'est réjoui d'une journée "très utile" pour se familiariser avec les nouvelles normes sanitaires qui encadreront la reprise des Grands Prix le mois prochain. Dans le même temps, il a pu retrouver les sensations du pilotage, après plus de trois mois d'interruption.

Les images dévoilées par Mercedes offrent un aperçu de ce à quoi il faut s'attendre pour le rendez-vous en Autriche début juillet : port du masque et/ou de la visière, distanciation physique dès que cela est possible et hygiène irréprochable. L'équipe allemande précise également que tous les membres présents pour cette séance ont préalablement été testés négatifs au COVID-19.

La signalétique pour les mesures anti-COVID-19 dans le garage Mercedes.

Tout au long de la journée, différents types de procédures d'un week-end de Grand Prix ont été passés en revue, y compris un départ depuis la grille, avec le minimum de personnes présentes autour de la monoplace tel que cela est défini par le protocole sanitaire qui s'appliquera en compétition.

"Je pense que c'était une journée très utile pour l'équipe", confirme Valtteri Bottas. "Tout le monde s'est retrouvé éloigné de la course et du garage pendant un long moment et il y a de nombreuses nouvelles règles. Nous devons être prudents avec différentes choses sur le plan de la santé. C'était bien de s'entraîner à ça. Je crois que nous avons beaucoup appris durant cette journée : comment procéder plus efficacement et s'assurer que tout le monde sera en sécurité lorsque nous reprendrons. J'ai adoré retrouver la voiture et j'ai désormais hâte d'être en Autriche."

Ferrari est la seule autre équipe ayant fait part d'une intention similaire d'organiser des essais préparatoires à la reprise de la F1.