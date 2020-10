Qualifs - Bottas bat Hamilton, Gasly quatrième

Q1 - Russell brille encore

C'est après une heure et demie d'essais libres seulement que les 20 concurrents ont abordé les qualifications à Imola, et Lewis Hamilton a frappé un grand coup lors de la première salve de chronos avec un tour en 1'14"574. Après deux tentatives infructueuses, notamment à cause du trafic, Valtteri Bottas a pris la deuxième place provisoire en 1'14"626... avant que son chrono ne soit supprimé pour non-respect des limites de la piste.

C'est donc Max Verstappen qui était deuxième en 1'15"034 ; Charles Leclerc, Pierre Gasly et Lando Norris n'étaient pas loin de lui. Sebastian Vettel était dixième à 0,9 seconde de Leclerc, tandis qu'Alexander Albon (son 1'15"539 ayant été supprimé) et Valtteri Bottas fermaient la marche, en danger aux côtés de Nicholas Latifi, Kevin Magnussen et Kimi Räikkönen.

Albon et Bottas se sont aisément extirpés de la zone rouge, tandis que Daniel Ricciardo s'est sauvé sur le fil ; Romain Grosjean et Antonio Giovinazzi en ont pâti, Magnussen étant pour sa part sorti de la piste sans dommages à la sortie de Rivazza. Encore une fois, George Russell a brillé en composant son ticket pour la Q2, 14e devant Lance Stroll. À l'avant, les Mercedes ont tourné en 1'14"2 et creusé un écart de huit dixièmes sur Verstappen.

Éliminés en Q1 : Grosjean, Magnussen, Räikkönen, Latifi, Giovinazzi

Q2 - Gasly troisième, Vettel trop lent

C'est en pneus mediums que les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull ont pris la piste pour la deuxième phase des qualifications, dans l'espoir d'utiliser ce composé au départ de la course. "Pas de puissance ! Je ne sais pas ce qui se passe ! Ça ne marche pas !" s'est exclamé Verstappen, victime d'un problème de bougie, avant de rentrer au stand sans effectuer de tour chronométré.

Les Mercedes se sont idéalement positionnées en 1'14"585 (Bottas) et 1'14"643 (Hamilton), Gasly occupant une belle troisième place en 1'15"005 – un souffle devant Ricciardo, auteur d'un 1'15"019, et Norris, en 1'15"051. Leclerc était seulement dixième avec les mediums, juste devant Albon, qui est parti en tête-à-queue à la sortie de la Variante Alta. Suivaient Stroll, un impressionnant Russell à moins d'une seconde du meilleur temps, ainsi que Vettel (passé dans les graviers à la sortie de Rivazza) et évidemment Verstappen.

Red Bull, justement, est parvenu à résoudre le problème de Verstappen juste à temps pour le renvoyer en piste en mediums, pendant qu'Albon et les Ferrari adoptaient les tendres afin d'assurer leur passage en Q3. C'était un succès pour Albon (quatrième), Verstappen (sixième), Leclerc (septième)... mais pas pour Vettel, qui a échoué au 14e rang. Sergio Pérez, Esteban Ocon, Russell et Stroll (sorti de la piste à Rivazza également) ont également été éliminés, alors que Gasly se propulsait au troisième rang en 1'14"681, à un souffle des Mercedes.

Éliminés en Q2 : Pérez, Ocon, Russell, Vettel, Stroll

Q3 - Bottas l'emporte

Hamilton a lancé les hostilités avec un 1'13"781 en Q3 après avoir mis deux roues dans les graviers à la sortie de Rivazza ; Bottas a étonnamment perdu du temps dans le dernier secteur et a signé un 1'13"812. Verstappen était à précisément sept dixièmes du leader, devançant Gasly de deux dixièmes, tandis qu'Albon, cinquième, a vu son chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste (pour la septième fois du jour). Leclerc a hérité de cette cinquième place, suivi par Norris, Daniil Kvyat, Ricciardo et Carlos Sainz.

Les deux Mercedes ont amélioré leur chrono dans les derniers instants de la séance, et c'est Bottas qui a signé la pole position en 1'13"609, devançant Hamilton et son 1'13"706. Verstappen a signé une belle progression en 1'14"176, Gasly parvenant à conserver la quatrième place d'extrême justesse face à Ricciardo. Suivaient Albon, Leclerc, Kvyat et les McLaren, pour qui la stratégie d'un run en pneus rodés n'a pas payé.

