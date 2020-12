Racing Point manquait de pièces de rechange après le GP de Bahreïn

Une victoire en Formule 1 tient parfois à peu de choses. Vainqueur de son tout premier Grand Prix dimanche dernier à Sakhir, Sergio Pérez aurait pu connaître une issue bien plus défavorable. Chacun pense bien sûr à l'accrochage dont a été victime le Mexicain dans le premier tour, provoqué par Charles Leclerc. Mais en coulisses, son équipe a dû gérer des soucis en amont qui n'ont été révélés qu'après la course.

Une semaine plus tôt, sur la même piste lors du Grand Prix de Bahreïn, Lance Stroll a lui aussi été accroché, cette fois par Daniil Kvyat, au point de partir en tonneau. Pérez, lui, a perdu un podium à la suite d'une défaillance de son MGU-K. Les dégâts provoqués sur les deux RP20 ont mis Racing Point devant un manque de pièces de rechange qui aurait pu avoir de lourdes répercussions. Afin d'y remédier, l'avion privé du propriétaire de l'écurie, Lawrence Stroll, a même fait un aller-retour avec le Royaume-Uni pour aller récupérer des pièces à temps. Faute de quoi l'équipe n'aurait pas pu reconstruire les deux monoplaces.

"Nous avons connu un gros accident le week-end dernier et nous avons aussi eu une voiture en feu, donc le dimanche soir et à une semaine de l'autre course, nous avions très peu de pièces de rechange", a révélé Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point, au micro de Sky Sports. "Nous ne pouvions pas assembler les deux monoplaces. Mais tout le monde s'est vraiment démené à l'usine, nuit et jour. Nous avons envoyé l'avion de Lawrence. Il a attendu jusqu'au jeudi pour ramener les pièces, de manière à ce que nous puissions construire deux voitures. C'est ce qu'il faut dire : cette [victoire] n'est pas celle d'un seul individu."

En une semaine sur la piste de Sakhir, Racing Point aura vécu un ascenseur émotionnel considérable, mais a pris une petite option dans la lutte pour la troisième place au championnat constructeurs, avec désormais dix points d'avance sur McLaren. "Les bas que nous avons connus la semaine précédente ont rendu les hauts encore plus appréciables", ne cache pas Otmar Szafnauer.

"Lorsque nous avons repris cette équipe, nous savions qu'elle se battait face à des rivaux mieux armés et qu'elle signait des résultats malgré un budget inférieur à celui de la concurrence", a rappelé Lawrence Stroll. "Ce résultat n'est pas une énorme surprise compte tenu de ce qu'a pu faire cette équipe en terminant quatrième du championnat deux fois de suite par le passé. Quand je suis arrivé, il s'agissait de lui donner le financement qu'elle méritait et de travailler avec son personnel exceptionnel pour poursuivre son épanouissement. Les plus de 400 membres de l'écurie peuvent être immensément fiers de leurs efforts."