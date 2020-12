Hamilton : "L'une des semaines les plus dures que j'aie connues"

Toujours à l'isolement à Bahreïn, Lewis Hamilton a donné lui-même de ses nouvelles pour la première fois depuis une semaine. Atteint du COVID-19, le septuple Champion du monde est toujours convalescent et entretient l'espoir de disputer le dernier Grand Prix de l'année, le week-end prochain à Abu Dhabi, après avoir dû renoncer à celui de Sakhir il y a quelques jours.

Présentant d'abord de légers symptômes de la maladie, Hamilton a été testé positif au COVID-19 le lundi après le Grand Prix de Bahreïn, ce qui a entraîné son forfait pour la deuxième manche disputée sur la piste de Sakhir, où George Russell l'a remplacé. Lundi, son patron Toto Wolff a fait savoir qu'il allait mieux et qu'il était "sur la bonne voie", tout en espérant que son pilote puisse présenter un test négatif jeudi ou vendredi, se basant sur le pronostic des médecins.

Depuis l'annonce de son test positif et de son forfait pour Sakhir, Hamilton n'avait plus communiqué, laissant le soin de le faire à son écurie. Il y a quelques jours, Wolff n'avait pas caché que le Britannique traversait une situation difficile. C'est ce qu'il a confirmé aujourd'hui, tout en rassurant sur son état de santé.

"Je sais que je n'ai pas donné de nouvelles la semaine dernière mais c'est certainement l'une des semaines les plus dures que j'aie connues depuis longtemps, et je me suis concentré sur la récupération et la tentative de me remettre en forme afin de pouvoir revenir dans la voiture et participer au dernier Grand Prix à Abu Dhabi", explique Hamilton dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. "Je me suis réveillé en pleine forme aujourd'hui et j'ai fait ma première séance d'entraînement, alors je tenais à vous envoyer un message d'optimisme, vous faire savoir que je vais bien. Merci à vous tous pour les messages incroyables et les vidéos. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que, où que vous soyez, vous restez optimistes et vous vous battez, peu importe ce que vous devez affronter. J'espère pouvoir revenir bientôt dans la voiture."

Le rétablissement de Lewis Hamilton est évidemment une bonne nouvelle. En revanche, ce seul élément pourrait ne pas suffire à ce qu'il participe au prochain Grand Prix. Pour ce faire, le Britannique devra présenter un test négatif au COVID-19 jeudi ou vendredi, au sortir de son isolement. Puis, si tel est le cas, il devra recevoir l'accord des autorités d'Abu Dhabi pour pouvoir rejoindre le circuit de Yas Marina, autour duquel une biosphère inédite a été mise en place afin de se conformer aux règles du pays en matière de lutte contre la pandémie.

C'est à la lumière de ces prochaines étapes que Mercedes pourra prendre une décision finale quant à la présence de son pilote ou à celle de George Russell, mis à disposition par Williams le week-end dernier à Bahreïn.