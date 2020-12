Renault s'amuse de la controverse autour du test d'Alonso

Prêt à saisir toutes les opportunités possibles pour accumuler les kilomètres avant son retour en Grand Prix la saison prochaine, Fernando Alonso sera mardi au volant de la R.S.20 à Abu Dhabi. Non sans controverse, l'Espagnol a été autorisé à participer à des essais qui étaient initialement réservés aux jeunes pilotes, mais sous la pression de Renault, la FIA a élargi l'accès à cette séance.

La mesure n'a pas manqué de susciter l'incompréhension de certains concurrents, ainsi que des tentatives d'ouvrir le test encore plus largement, ce qu'a essayé de négocier Ferrari pour Carlos Sainz, en vain. "Il y a eu beaucoup de bruit autour de cette histoire", constate Cyril Abiteboul, directeur de Renault F1. "Vous savez, nous avons commencé l'année avec de la controverse [autour de Racing Point] et nous la terminons avec une autre controverse. Mais c'est bien, ça fait aussi vivre la F1.

Le Français défend l'approche adoptée par l'écurie qui deviendra Alpine en 2021, tandis qu'Alonso a multiplié les tests récemment, notamment au volant d'une R.S.18 d'il y a deux saisons. "C'est quelque chose de très humain que nous faisons pour Fernando", souligne Abiteboul. "Quand il a décidé de revenir en F1, il a été très clair sur le fait qu'il voulait autant de kilométrage que possible avant l'an prochain. Comme vous le savez, la réglementation place une limite à ça. Nous avons fait beaucoup, dont quatre jours avec une voiture d'il y a deux ans. Et nous avons pensé que ce serait bien de pouvoir le faire aussi avec la voiture actuelle. Nous avons demandé de manière franche et la FIA a approuvé, c'est aussi simple que ça."

Renault estime que cette journée d'essais à laquelle participera le double Champion du monde sera beaucoup plus précieuse que tous les roulages effectués jusqu'à présent. "Ce sera une opportunité pour lui de constater l'évolution en deux ans", avance Abiteboul. "Car avec une voiture d'il y a deux ans, avec aussi un moteur dégradé et des pneus de démonstration, ce n'est pas vraiment représentatif. Ça le sera beaucoup plus par rapport à ce qu'il faut attendre de l'an prochain."

"La voiture changera plus que ce que les gens ont tendance à dire pour l'an prochain, avec de petites modifications aérodynamiques que nous ne pouvons pas tester la semaine prochaine", ajoute-t-il. "Ce sera la même chose pour tout le monde. Pour le reste, il s'agit de l'intégrer dans l'équipe, qu'il comprenne nos processus, nos procédures, le volant, et qu'il se familiarise avec les ingénieurs pour comprendre une dynamique qui est déjà très solide."

Bien qu'elle soit une réalité depuis plusieurs semaines déjà, l'arrivée d'Alonso chez Renault se matérialisera donc un peu plus. La stature de cette recrue n'effraie pas pour autant la direction de l'écurie, qui assume le choix fait pour succéder à Daniel Ricciardo aux côtés d'Esteban Ocon.

"Je dirais que le line-up est lié à la situation de l'équipe", estime Abiteboul. "Il n'y a aucun intérêt à avoir un duo qui n'est pas en adéquation avec la situation de l'équipe. Chez Renault, nous sommes très à l'aise avec notre duo pour l'an prochain compte tenu de la situation de l'équipe, de ce qu'elle doit accomplir, avec un mélange évident d'expérience pour Fernando et d'envie de revenir. Fernando sait que la seule manière de gagner est de prévoir, de construire. L'année 2021 sera particulière car nous allons devoir équilibrer notre effort entre 2021 et 2022. Avec Fernando, nous avons clairement le regard tourné vers 2022. Il le comprend et il fera complètement partie de ce processus et de cette aventure."