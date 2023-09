Ricciardo devrait manquer deux Grands Prix supplémentaires

L'intérim de Liam Lawson chez AlphaTauri devrait encore se prolonger, puisque le retour de Daniel Ricciardo pour le Grand Prix de Singapour apparaît désormais de moins en moins probable. L'Australien, qui se remet d'une fracture métacarpienne à la main gauche après une sortie de piste en essais libres au Grand Prix des Pays-Bas, verrait ses perspectives de retour être reportées plus vraisemblablement au rendez-vous de Losail, pour le Grand Prix du Qatar début octobre.

C'est en tout cas ce qu'a fortement laissé entendre Christian Horner. Le directeur de Red Bull, qui a "prêté" Daniel Ricciardo à l'écurie sœur cet été pour succéder à Nyck de Vries, se montre très prudent sur la convalescence de son pilote, opéré il y a un peu plus d'une semaine à Barcelone.

"Concernant Singapour, je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance qu'il soit prêt pour cette date", explique le Britannique. "Je pense que ce serait optimiste pour le Japon. Mais je crois que son rétablissement se passe bien, il a évidemment la main immobilisée et il est désormais en rééducation. On a vu avec les pilotes moto que les retours précipités peuvent parfois faire plus de mal, donc je pense que l'on veut simplement s'assurer qu'il soit en pleine forme avant qu'il ne remonte dans la voiture."

Après son remplacement au pied levé à Zandvoort, Liam Lawson a bénéficié à Monza d'un week-end complet qui lui a permis de boucler le Grand Prix d'Italie à la porte des points, en 11e position. Une prestation qui n'a toutefois pas pu faire l'objet d'une comparaison directe avec son coéquipier Yuki Tsunoda, victime d'un problème mécanique avant le départ.

"Je pense qu'il a fait un boulot solide", observe Christian Horner quant à la prestation du Néo-Zélandais. "Je n'ai pas suivi sa course de près. Ils ont choisi de faire deux arrêts, ce qui n'était pas conventionnel sur le plan stratégique. Je dois donc mener une analyse après la course, mais je pense qu'il s'en est très bien sorti."

"Je pense qu'il est impatient d'être dans la voiture à Suzuka, mais on va prendre les choses au jour le jour et voir comment la nature et la récupération suivent leur cours", conclut Christian Horner.

Propos recueillis par Adam Cooper