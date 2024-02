Ricciardo : La concurrence va prendre VCARB "plus au sérieux"

Ce vendredi matin, Visa Cash App RB, nouveau nom de l'écurie connue auparavant comme Toro Rosso puis AlphaTauri, a présenté sa monoplace pour la saison 2024 de F1. La VCARB 01 sera confiée au duo de pilotes qui a terminé 2023, à savoir Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo.

Outre sa nouvelle identité, qui marque aussi l'entrée dans la danse de partenaires commerciaux américains majeurs, l'équipe basée à Faenza, en Italie, va connaître une réorientation de son fonctionnement, s'éloignant du modèle de junior team pour Red Bull en tendant vers celui d'une structure avec de réelles ambitions sportives, favorisées par un rapprochement plus important avec son écurie sœur.

C'est une année où nous avons l'impression de voler de nos propres ailes.

Pour Ricciardo, tout cela va faire passer l'équipe dans une autre dimension : "Ce que j'en pense, c'est que pour les gens de l'extérieur, les autres équipes ou les gens qui pensent que c'est juste une équipe junior Red Bull, c'est un moyen efficace de faire que tout le monde nous prenne plus au sérieux."

"C'est une année où nous avons l'impression de voler de nos propres ailes et d'avoir des partenaires sérieux à bord, ce qui est extrêmement bénéfique pour l'équipe. La structure a beaucoup changé, beaucoup de nouveaux employés sont arrivés, et nous essayons de construire quelque chose pour nous battre, comme nous l'espérons tous, à l'avant du milieu de peloton."

La VCARB 01.

En revenant à une livrée majoritairement bleue, argentée et rouge, la VCARB 01 n'est pas sans rappeler les trois dernières Toro Rosso de l'histoire, entre 2017 et 2019, ce qui n'est pas pour déplaire à l'Australien : "D'après ce que j'ai vu, c'est cool. Je pense que les combinaisons et tout ça, ça nous va bien, c'est cool. Et c'est une bonne chose, bien sûr, la présentation, c'est important pour nous. La performance est bien sûr primordiale, et il faudra voir ce qu'il en est sur la piste. Mais nous avons réussi à être beaux, et j'espère que cela plaira à tout le monde."

Interrogé sur les objectifs de la saison, Ricciardo a notamment mis en avant la recherche de régularité sur une variété de circuits différents : "Nous voulons nous battre à l'avant du milieu de peloton. Donc avoir régulièrement une voiture pour la Q3, obtenir régulièrement des points, des top 10, et pas seulement lors de courses bizarres [...]."

"Je crois qu'une telle régularité montre que vous comprenez la voiture et que l'équipe la maîtrise bien, ce qui peut vous aider à vous rapprocher encore plus des premières places. La régularité est donc ce que je recherche pour l'instant."