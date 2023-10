Ricciardo a vécu un GP "pénible" mais pas à cause de sa main

Pour son retour en discipline reine après quasiment deux mois d'absence suite à sa blessure à la main gauche subie à Zandvoort, Daniel Ricciardo n'a pas véritablement brillé, terminant la course de dimanche à la 17e et dernière place, avant les disqualifications de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Au moment de tirer un premier bilan de cette performance terne, l'Australien a jugé que c'était surtout sa forme physique qui avait été un problème et non sa main en particulier, estimant qu'il n'y avait pas d'excuse à chercher de ce côté-là pour un résultat d'ensemble en deçà des attentes.

Lire aussi : MotoGP Ducati se rapproche d'un record de Honda dans une saison historique

"En fait, je me sentais probablement plus en difficulté [physiquement après le sprint de samedi]... alors peut-être que ça a juste fait office de bon petit échauffement pour moi. Il y a des points positifs. La main n'est pas une excuse. Je pense que ça allait. Nous avons bien choisi le moment du retour pour ne pas qu'il y ait d'hésitations ou d'excuses. Physiquement, la course est sans aucun doute assez difficile. Malgré tout, je me sentais bien, nous avons juste été limités par les dégâts."

L'ultime relais de Ricciardo a en effet été assez significativement ralenti par des dégâts subis après avoir heurté des débris, ces derniers ayant endommagé une écope de frein, lui faisant alors perdre de l'appui et de l'équilibre aérodynamique. À tel point qu'il a même suggéré un abandon. L'octuple vainqueur de GP a également été frustré par le timing de son premier arrêt au stand, qui l'a fait ressortir dans le trafic.

Daniel Ricciardo n'a pas particulièrement souffert de la main à Austin.

"Malheureusement, nous avons subi des dégâts. J'ai dit à l'équipe : 'Je suis désolé, les gars, je ne peux rien faire pour l'instant. Je ne peux vraiment rien faire'. Cela a rendu notre course assez pénible. Au mieux, nous avons une voiture qui joue le top 10, et si vous ajoutez les dégâts, il est clair que nous ne jouons plus les points. La majeure partie de notre journée [de dimanche] a été marquée par la malchance, disons."

Lire aussi : Formule 1 Red Bull revoit ses plans pour sa future soufflerie

Évaluant plus avant son week-end texan, Ricciardo a poursuivi : "Par moments, nous avons manqué de communication, mais je pense qu'une fois que j'ai eu les dégâts, rien ne m'a semblé vraiment constructif à restituer [à l'équipe] parce qu'on travaillait avec une voiture qui n'était pas optimale."

"C'est sûr qu'il y a des choses qui me donnent confiance : une certaine forme physique en course, la main, quelques éléments ; et même simplement le fait de prendre le volant en EL1 dans le premier tour, en ayant senti que j'étais capable de pousser et de m'appuyer dessus. Il y a assurément une certaine confiance intérieure qui se dégage de tout cela. Mais je dirais qu'en conditions de course, je ferai mieux la semaine prochaine."

Avec Mandy Curi et Matt Kew