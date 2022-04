Ricciardo prédit un Grand Prix "totalement différent" à Melbourne

Charger le lecteur audio

En raison de la pandémie de COVID, le Grand Prix d'Australie de Formule 1 avait été supprimé des deux derniers calendriers du championnat, avec une annulation à l'ultime instant pour l'édition 2020. Mais ce week-end, l'épreuve fait son grand retour, pour le plus grand bonheur de Daniel Ricciardo. Depuis la retraite de Mark Webber, à la fin de la saison 2013, il est le seul pilote australien de la grille et reçoit donc lors de ses visites à Melbourne une certaine attention de la part du public.

En marge du week-end de course, le pilote McLaren a indiqué : "Je pense que l'on réalise à quel point ça nous manque une fois que ça a disparu. Et c'est vraiment ce que je ressens. Être si proche [de rouler] il y a deux ans, nous étions tous prêts. Je m'étais couché en étant prêt à me réveiller le lendemain matin pour aller sur la piste et c'est au milieu de la nuit que j'ai appris que la course allait très probablement être annulée. C'était plutôt déchirant."

"C'est évidemment le point de vue égoïste d'un pilote mais [c'était aussi déchirant] pour tous ceux présents sur place et qui s'attendaient à voir une course. L'Australie est assez isolée donc il n'est pas facile pour les Australiens de voyager dans d'autres pays du monde pour les courses. C'était dur pour tout le monde donc je suis vraiment heureux d'être de retour."

Si les regards seront braqués sur Ricciardo de vendredi à dimanche, ils le seront aussi sur le résultat des travaux réalisés sur le circuit de Melbourne. Pendant l'absence prolongée du circuit au calendrier, plusieurs virages ont été modifiés et leur entrée élargie afin d'augmenter les opportunités de dépassement. Et selon Ricciardo, cet objectif sera rempli.

"Je pense que vous allez voir un dimanche totalement différent", a-t-il lancé, ajoutant : "[Le circuit] a l'air vraiment bien. J'ai été un peu impliqué dans les discussions sur la refonte du circuit il y a quelques années, quand [les organisateurs du GP d'Australie] ont commencé à réfléchir sur ce qu'il fallait faire pour essayer d'améliorer la course. [Melbourne] a toujours été un circuit amusant mais le dimanche, dépasser était un peu difficile en raison de la nature du tracé. Donc vraiment, l'idée était d'essayer de rendre le dimanche un peu plus palpitant, avec un peu plus de dépassements."

Au-delà des dépassements, les modifications du circuit de Melbourne ont rendu la piste beaucoup plus rapide, ce qui pourrait avantager McLaren. L'écurie britannique avait accusé le coup à Bahreïn, un circuit comptant plusieurs virages lents, avant de reprendre des couleurs sur les longues lignes droites de Djeddah. Ricciardo espère ainsi ouvrir son compteur ce week-end, même si ses fans rêvent d'un meilleur résultat.

"À Bahreïn, pour la première course de l'année, nous étions clairement en difficulté", a-t-il expliqué. "C'était un circuit technique, assez sinueux, et puis nous nous sommes rendus en Arabie saoudite, [sur un circuit] beaucoup plus fluide. Je pense que le week-end à Melbourne sera très proche [du week-end de Djeddah], et nous avons été bien plus compétitifs. Donc j'espère que cela annonce de bonnes choses."

"Tout simplement, je n'ai pas encore de points. Il n'y a eu que deux courses, donc disons qu'entrer dans les points est un début. C'est le strict minimum. La seule chose qui rendrait tout le monde heureux serait un podium, c'est donc ce que j'aimerais. Mais honnêtement, nous en sommes encore un peu loin."

Propos recueillis par Luke Smith