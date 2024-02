Ricciardo : Red Bull veut "complètement écraser la concurrence"

Red Bull a surpris le monde de la Formule 1 au moment de présenter sa nouvelle voiture. Plutôt que de faire évoluer le concept de la RB19, qui a écrasé le championnat 2023, l'écurie a pris une nouvelle direction aérodynamique : entrées d'air des pontons réduites au maximum et divisées, et "épaule" proéminente entre le capot moteur et le ponton, ce qui n'est pas sans rappeler la solution développée, puis abandonnée, par Mercedes entre 2022 et 2023.

Et cette nouvelle RB20 semble aussi rapide que différente, comme le montrent les excellents chronos signés par Max Verstappen et Sergio Pérez aux essais de Bahreïn et les commentaires très positifs de l'équipe. Selon Daniel Ricciardo, la détermination dont a fait preuve Red Bull cet hiver pour améliorer la RB19, déjà dominante, illustre à la perfection son état d'esprit.

"Je sens que c'est une équipe qui fonctionne au mieux lorsqu'elle gagne. J'ai l'impression que lorsqu'ils gagnent, c'est comme s'ils voulaient complètement écraser la concurrence", a affirmé le pilote VCARB, interrogé par Motorsport.com.

"Ce n'est pas comme [s'ils se disaient] : 'OK, on gagne actuellement, partons en vacances'. C'est plutôt : 'Appuyons vraiment sur le champignon'. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait cette année. Après la saison la plus dominante en 2023, ils sortent maintenant une voiture qui m'a même fait dire 'Ouah'."

Ricciardo, de nouveau membre de la famille Red Bull après ses passages chez Renault et McLaren, entre 2019 et 2022, a également tenu à tirer son chapeau à Adrian Newey, Chief Technical Officer de l'équipe autrichienne.

"J'ai l'impression qu'ils avaient, en quelque sorte, le plus d'évolutions de toutes les équipes, et ce n'est pas peu dire", a-t-il déclaré. "J'adore voir Adrian près de la voiture, et ça ne me dérange pas de le singulariser parce que je sais qu'il n'y a pas qu'Adrian, mais il joue évidemment un rôle important. Et c'est vraiment cool à voir."

"Que je fasse partie de la famille ou non, en tant que fan, j'aime voir ce genre d'approche et de réponse impitoyables après une année aussi solide. D'une certaine manière, c'est à admirer. Je sais qu'évidemment, les fans sur leur canapé se disent : 'Je veux que quelqu'un défie Red Bull cette année'. Mais il faut admirer leur approche."

