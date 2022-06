Russell : Albon fait un "job exceptionnel" chez Williams

Charger le lecteur audio

Fin 2021, après trois ans de bons et loyaux services, George Russell a quitté Williams pour rejoindre Mercedes, terminant ainsi son apprentissage en catégorie reine et venant gonfler les rangs de l'équipe octuple Championne du monde en titre. Le départ de Russell laissait donc une place vide chez Williams, et la liste des candidats était assez longue.

Néanmoins, avant de partir, Russell a su trouver les mots justes pour convaincre ses dirigeants de recruter Alexander Albon, mis au placard par Red Bull. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Russell a eu raison de plaider la cause du Thaïlandais : depuis son retour en F1, Albon a inscrit tous les points de Williams, au nombre de trois. De quoi rendre le Britannique très fier.

"Alex a fait un job exceptionnel", confie Russell à Motorsport.com. "Il a vécu des moments difficiles, je pense évidemment que ce n'est pas un secret. Red Bull, mais je pense que nous tous, même probablement Max [Verstappen], savions à quel point Alex était talentueux."

"On s'affronte tous depuis 2011. Alex avait quelques années de plus que nous, je me souviens qu'il était en compétition avec [Nyck] de Vries en KF1 [catégorie en karting, ndlr] à l'époque. Il a toujours été performant, il a toujours été l'un des tout meilleurs donc ça ne me surprend pas qu'il soit de nouveau en F1 et qu'il ait consolidé sa place. J'en suis heureux."

Alex Albon, Williams Racing, avec George Russell, Mercedes-AMG

Au-delà de ces trois points inscrits, Albon a largement devancé son coéquipier, Nicholas Latifi, en ce début de saison. Dans l'exercice des qualifications, Albon mène largement 6-1, ce qui n'est pas sans rappeler l'écrasante domination de Russell face au même Latifi entre 2020 et 2021.

Interrogé sur d'éventuelles similitudes entre Albon et Russell, Latifi indique qu'ils sont "tous les deux des pilotes extrêmement rapides" et qu'il ne se fait "pas d'illusions" sur l'évolution de la courbe d'apprentissage du pilote thaïlandais.

"J'ai été son coéquipier en 2018 et je sais à quel point il est rapide", commente Latifi au sujet d'Albon, qui avait déjà son coéquipier chez DAMS en Formule 2. "Il y a évidemment quelques petites différences dans le style de pilotage [d'Albon et de Russell], je le savais avant de débuter la saison parce que j'ai été le coéquipier d'Alex auparavant. Je ne donnerai pas les secrets de leur style de pilotage parce qu'ils ne veulent peut-être pas les divulguer ! Mais c'est génial de les avoir eu tous les deux comme coéquipiers."