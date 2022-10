Russell : La nature de Suzuka met Mercedes en difficulté

Charger le lecteur audio

Installé aux deux premières positions lors des Essais Libres 2 pluvieux du Grand Prix du Japon, Mercedes est rentré dans le rang de manière très prononcée ce samedi, sur le sec. Accusant neuf dixièmes de retard sur la Red Bull de Max Verstappen en EL3, Lewis Hamilton et George Russell n'ont pas été en mesure de combler cet écart important au moment des qualifications.

Le septuple Champion du monde a usé de son expérience pour prendre le meilleur sur son coéquipier, en s'adjugeant la sixième place, alors que Russell a conclu la Q3 en huitième position, à une seconde de Verstappen, poleman.

Selon le #63, ce déficit s'explique notamment par les décisions prises par la marque à l'étoile : pour mieux répondre aux exigences aérodynamiques du premier secteur tortueux et de la chicane à Suzuka, l'écurie a privilégié l'appui pour les réglages de la W13. Ce faisant, la vitesse en ligne droite a chuté.

"Nous savons que notre voiture n'est pas la plus efficace cette année, elle [produit] beaucoup de traînée, et c'est le premier circuit à fort appui avec de longues lignes droites [dans le calendrier]", a expliqué Russell. "D'habitude, quand on regarde les circuits à fort appui, les lignes droites sont relativement courtes et il n'y a pas la possibilité d'obtenir de tels écarts [de vitesse] en ligne droite. Je pense que nous perdons probablement sept ou huit dixièmes sur Red Bull dans les lignes droites aujourd'hui, le circuit a mis nos faiblesses en lumière."

Mike Elliott, le directeur technique de Mercedes, a fait écho aux commentaires du pilote en indiquant que les simulations de l'équipe pour les qualifications étaient beaucoup plus optimistes.

"Nous sommes un peu déçus par notre performance", a déclaré Elliott. "Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit un très bon circuit pour nous. Nous nous attendions à ce qu'il soit un peu dur [envers nous]. Du point de vue de l'appui, le niveau où nous voulons faire rouler la voiture de manière optimale semble différent de celui des autres [équipes]. Cela fait partie de la manière dont nous avons développé la voiture, nous devons l'ajuster cet hiver."

George Russell, mains sur les hanches après les qualifications.

Habituellement relégué derrière Red Bull et Ferrari, qui monopolisent les deux premières lignes, Mercedes voit cette fois-ci Alpine lui souffler la cinquième place, propriété d'Esteban Ocon. Fernando Alonso n'est pas en reste puisqu'il s'est qualifié septième, devant Russell. L'intéressé s'attendait à être au second plan ce samedi, mais pas au point de devoir batailler avec l'équipe française.

"Nous ne nous attendions certainement pas à être dans la lutte pour la pole", a déclaré Russell. "Je pense que nous avons eu le temps d'apprendre que nous avons besoin de rouler sur des circuits spécifiques pour être dans cette lutte. Mais nous ne nous attendions pas à être aussi loin du leader et aussi loin derrière les Alpine. Mais ce n'est pas une première cette saison, vivre des samedis difficiles est un thème assez récurrent."

Malgré sa cinquième place, Hamilton est "heureux"

Le son de cloche de Hamilton est nettement différent de celui de son coéquipier. Le pilote Mercedes n'est pas vraiment surpris par le manque de compétitivité de sa machine ce week-end, et cela ne l'empêche pas de voir le positif : les sensations au volant sont bonnes, Hamilton prenant du plaisir à piloter depuis le coup d'envoi du week-end !

"Nous n'étions pas très rapides en ligne droite, c'est sûr, c'est là que nous perdons le plus de temps, sinon la voiture s'est vraiment bien comportée aujourd'hui", a-t-il indiqué. "Ça a été deux bonnes journées. Nous avons bien roulé hier, il y a eu de bons changements de réglages aujourd'hui. La voiture s'est bien comportée pendant les essais et les changements que nous avons faits pour les qualifications étaient parfaits. Je suis très heureux de la façon dont les qualifications se sont déroulées. Nous sommes à neuf dixièmes, ce n'est jamais bon, mais j'essaie de voir le positif."

Concernant la course et le rythme que pourrait avoir les W13 face aux A522, Hamilton n'est pas certain d'avoir le dessus, toutefois le Britannique ne s'est pas montré particulièrement inquiet : "Lors de certaines courses, [les Alpine] sont plus rapides que nous ; lors de certaines courses, nous sommes plus rapides. Ils ne sont généralement pas aussi performants en course, alors espérons que nous pourrons les dépasser [dimanche]."

Avec Luke Smith, propos recueillis par Adam Cooper