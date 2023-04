Russell : Red Bull cache son jeu pour ne pas être ralenti par les instances

Charger le lecteur audio

Trois Grands Prix, trois pole positions, trois victoires et même deux doublés : Red Bull connaît un début de saison idéal en Formule 1. Pour autant, les bolides au taureau ne semblent pas forcément avoir une grande avance sur la concurrence : les trois poles ont été signées avec moins de 0"250 de marge, même si le matelas est un peu plus confortable en course.

Cependant, George Russell est convaincu que la RB19 est capable d'aller encore plus vite. "Bien sûr, ils se retiennent", indique-t-il au podcast Chequered Flag de la BBC. "Ils sont presque gênés de montrer tout leur potentiel, car plus ils ont l'air rapide, plus ce sport va essayer de les ralentir d'une manière ou d'une autre. Si l'on est réaliste, ils ont probablement sept dixièmes d'avance sur le peloton. Max [Verstappen] n'a pas de raison d'attaquer, Red Bull non plus. Ils ont fait du super bon travail, à vrai dire, on ne peut rien leur enlever. Il faut clairement que nous élevions notre niveau de jeu."

Les propos de Russell ont été portés à la connaissance de Christian Horner, et le directeur de Red Bull Racing ne manque pas d'exprimer son sarcasme : "Alors ils ont failli gagner, mais nous, nous cachons notre jeu ?". En effet, un drapeau rouge suivi d'un nouveau départ a mis en danger la victoire de Max Verstappen à la fin du Grand Prix d'Australie, alors qu'il comptait huit secondes d'avance sur Lewis Hamilton.

"C'est très généreux de sa part. Son équipe ne connaît que trop bien ce genre d'avantage", ajoute Horner au sujet de l'hypothèse émise par Russell, faisant référence à l'avance dont jouissait Mercedes au début de l'ère turbo hybride, lorsque les Flèches d'Argent elles-mêmes cachaient leur jeu. "Il y a toujours de la gestion dans n'importe quelle course ; ça s'est vu car c'était une course à un arrêt, et cet arrêt a eu lieu très tôt. Il y avait de la gestion, et c'est ce qu'ils faisaient. Checo [Pérez] ne traînait pas, il n'avait certainement pas un rythme de croisière sept dixièmes au tour plus lent parce qu'il ne voulait pas montrer sa rapidité. La grille était certainement un peu plus rapprochée sur ce circuit."

Mercedes a en tout cas affiché un meilleur niveau de performance en Australie, où les Flèches d'Argent ont mené les six premiers tours de course avant que George Russell ne soit piégé par un drapeau rouge puis contraint à l'abandon par un problème d'unité de puissance. "Je pense que ces deux derniers week-ends, nous avons vraiment mis la voiture dans une super bonne fenêtre, en nous éloignant un petit peu de ce que nous disaient nos simulations. C'est peut-être une raison pour laquelle le rythme était si mauvais à Bahreïn", suppose l'Anglais.