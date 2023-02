Sainz n'a pas tenté d'adapter la Ferrari SF-23 à son style de pilotage

Charger le lecteur audio

Ferrari a présenté ce mardi sa nouvelle monoplace pour la saison 2023, baptisée SF-23, qui sera pilotée par Carlos Sainz et Charles Leclerc. Pour l'Ibère, il s'agira de mieux prendre en main ce bolide après avoir affiché un niveau de performance en deçà de celui de son coéquipier l'an passé, ayant conclu la saison au cinquième rang avec une seule victoire à son actif, de surcroît assez fortuite.

Cependant, lorsqu'il lui est demandé s'il a travaillé avec la Scuderia pour adapter la nouvelle voiture à son style de pilotage, Sainz répond : "Non. L'an dernier, les gens avaient cette tendance à dire que la voiture évoluait dans ma direction. Ce n'est pas vrai. Je vais le dire maintenant, et je vais le dire très ouvertement : une F1 ne se développe pas vers un pilote ou l'autre. Une F1 se développe pour être plus rapide et éliminer certaines faiblesses."

"Mon travail, en tant que pilote, est de donner des indications quant aux faiblesses de la voiture. Je donne ce feedback, l'écurie le reçoit. Charles donne le même feedback. L'équipe confirme avec les données et s'exécute, avec l'espoir de rendre la voiture plus rapide. C'est ce que nous essayons de faire à nouveau cette année. Franchement, la seule chose qui compte à mes yeux, c'est que la voiture soit rapide."

"J'ai connu des moments manifestement difficiles l'an passé. Nous avions une certaine voiture qui requerrait un certain style de pilotage, très spécifique. Même dans ces moments-là, je me suis adapté et j'ai géré – un peu trop tard à mon goût – mais je me suis adapté pour réussir. L'objectif cette année est à nouveau de mieux commencer et de m'adapter à la voiture, peu importe comment elle est."

Le son de cloche est similaire du côté de Charles Leclerc, bien que le Monégasque ne cache pas avoir des préférences spécifiques : "À vrai dire, à notre époque, nous essayons juste de rendre la voiture plus rapide. Nous étions restreints l'an dernier, et nous avons essayé de nous rapprocher de la limite dans les virages lents comme rapides. Je pense que cela bénéficiera à Carlos comme à moi si nous y sommes parvenus."

"L'année dernière a été assez délicate dans certains tours, mais c'est juste parce que j'aime la voiture ainsi. Un train avant fort et un train arrière instable, c'est comme ça que j'aime les voitures et que je vais le plus vite. L'objectif sera le même pour cette année, en espérant un équilibre plus similaire entre les virages lents et les virages rapides."

Propos recueillis par Roberto Chinchero