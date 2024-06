Hamilton-Sainz : ce que disent les "règles"

Après avoir mis la pression sur Lewis Hamilton pendant une grande partie du premier relais, Carlos Sainz a réalisé un undercut sur le Britannique en s'arrêtant un tour avant lui au moment de chausser les pneus mediums. Toutefois, le rythme du pilote Ferrari a vite permis au septuple Champion du monde de revenir sur lui et de pouvoir tenter de l'attaquer.

Au début du 19e tour, Hamilton s'est lancé à l'assaut de la Ferrari frappée du #55 au premier virage, réussissant à s'infiltrer dans l'espace laissé par Sainz à l'intérieur. Côte à côte, les deux pilotes sont allés au contact en sortie du virage 1 mais la Mercedes est bien passée devant.

Cela n'a pas été sans susciter la réaction de Sainz à la radio, qui a lancé à son ingénieur de course : "Il m'a touché, il m'a poussé dehors. Regardez la caméra embarquée." Les commissaires ont bien "noté" l'incident mais ont finalement décidé qu'il n'y avait pas lieu pour eux d'intervenir. Ce à quoi l'Espagne a réagi, toujours à la radio, par : "Je ne comprends pas pourquoi il y a un règlement mais que nous ne le suivons pas."

En réalité, le "règlement" auquel fait ici référence Sainz est une série de directives de pilotage qui ont été édictées en début de saison 2022 afin de clarifier la position des commissaires concernant le jugement des incidents liés à des luttes en piste, cela dans la foulée d'une saison 2021 particulièrement houleuse sur ce sujet.

Lewis Hamilton a terminé sur le podium alors que Carlos Sainz a dû se contenter de la sixième place.

Dans ces directives, il est notamment indiqué, au sujet des dépassements par l'intérieur : "Pour qu'une voiture en train d'être dépassée soit tenue de laisser suffisamment de place à une voiture en train de dépasser, une partie significative de cette dernière doit se trouver à côté de la voiture en train d'être dépassée et la manœuvre de dépassement doit être effectuée de manière sûre et contrôlée, tout en permettant à la voiture de rester clairement dans les limites de la piste."

"Lors de l'examen de ce qu'est une 'partie significative' pour un dépassement à l'intérieur d'un virage, parmi les divers facteurs qui seront examinés par les commissaires dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ils vérifieront si les pneus avant de la voiture qui dépasse sont à côté de l'autre voiture au plus tard à la corde du virage."

Lire aussi : Formule 1 Sainz reproche à Leclerc de trop se plaindre

Revenant sur cette lutte après la course de ce dimanche, Sainz a déclaré : "J'ai eu l'impression qu'il m'avait poussé hors piste. Et j'avais une demi-voiture d'avance. Et normalement, la règle de cette année dit que si vous êtes devant à l'extérieur, il faut vous laisser de la place, si vous avez une demi-voiture d'avance. C'est ce que les commissaires ont décidé cette année. J'essayais donc de bénéficier de cette règle, car c'est ainsi qu'ils ont statué jusqu'à présent. Donc oui, je ne dis pas que c'était du hard racing ou pas - j'essayais juste d'appliquer la règle que les commissaires ont appliquée toute la saison."

Quant à Hamilton, il a expliqué : "Écoutez, ce n'est jamais agréable de se faire dépasser. Et je pense que nous avons eu une belle bataille serrée dans le premier virage. Je lui ai laissé un peu d'espace, et je pense qu'il était encore sur la piste. En fin de compte, il a laissé la porte ouverte à l'intérieur, il ne l'a pas complètement fermée. J'ai donc pris l'intérieur et j'ai essayé de prendre le virage. Je pense qu'il a enroulé. Nous nous sommes touchés également, mais rien de grave. C'était une petite friction. Je lui ai laissé un peu de place à la sortie."

Avec Jonathan Noble et Oleg Karpov