Sainz veut régler son avenir : "Il est temps de prendre une décision"

Depuis l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc en 2025, Carlos Sainz doit décider dans quelle écurie il évoluera l'an prochain. L'hypothèse Mercedes étant désormais évanouie, le pilote espagnol a maintenant deux options qui se présentent à lui. Sauber/Audi a longtemps fait figure de piste privilégiée pour Sainz, mais l'écurie Williams a plus récemment avancé des arguments qui semblent avoir trouvé écho auprès du Madrilène.

Chez Audi, Sainz intégrerait un programme d'envergure soutenu par un constructeur au palmarès florissant dans le sport automobile. Mais la marque d'Ingolstadt, qui a brillé tant en Rallye qu'en Endurance, a tout à apprendre de la F1, ce qui demeure une gageure lorsque l'on considère l'extraordinaire niveau de compétitivité de la discipline. Pour le Madrilène, il s'agirait ainsi véritablement d'un démarrage d'une page blanche, avec en plus la perspective d'une saison 2025 dans l'anonymat au vu des résultats actuels de l'écurie encore baptisée Stake.

Chez Williams, le futur proche s'annonce légèrement plus radieux, mais c'est surtout l'argument du moteur Mercedes qui serait en mesure de rassurer Carlos Sainz, et notamment l'expertise reconnue de la marque à l'étoile dans l'optique du changement de réglementation moteur en 2026. L'Espagnol est, au final, un pion majeur, sinon central, sur l'échiquier des transferts, et la situation demeure bloquée en attendant sa décision. Celle-ci, il l'assure, est imminente.

"Au plus tard, une décision sera prise très prochainement. Je ne veux plus attendre", a ainsi déclaré Sainz. "Je pense que cela arrive à un point où cela me prend évidemment de la place dans la tête pendant quelques semaines et quelques mois, et je pense qu'il est évidemment temps de prendre une décision. Je ne suis toujours pas sûr d'une manière ou d'une autre, c'est toujours quelque chose dont je discute avec mon équipe et que je réfléchis. Ces quelques semaines ont été très mouvementées pour moi après le Canada. Je n'ai donc pas eu le temps de vraiment me poser et de prendre une décision. Et ce sera mon objectif dans les prochaines semaines."

Carlos Sainz décidera bientôt de son avenir. Photo de: Francois Tremblay / Motorsport Images

Récemment, Sainz a expliqué que le choix était difficile, toujours dans l'optique de la nouvelle réglementation, car il est impossible de prédire qui sera performant avec les nouvelles monoplaces en 2026.

"Je pense que, en 2024, deviner qui sera le plus performant en 2026, c'est presque impossible", a-t-il ajouté. "Donc 2025 devient important à ce stade si je ne peux pas prédire 2026 et je ne sais pas qui va être le plus performant. Mais c'est aussi le long terme. Il s'agit également d'essayer de comprendre le côté unité de puissance. Il s'agit de comprendre la dynamique de l'équipe. Tous ces facteurs entrent en jeu lors de la prise de décision. C'est pourquoi cela prend du temps, et il me faut du temps pour prendre la décision."

De son côté, Alexander Albon attend aussi de savoir si Sainz choisira de le rejoindre chez Williams. "En vérité, de mon côté, je ne suis pas aussi opiniâtre ni perplexe quant à l'identité de mon coéquipier", explique ce dernier. "En termes d'expérience et de développement général de l'équipe, cela serait bien sûr bénéfique".

"Nous sommes sur ce long voyage, sur ce long projet, nous avons besoin de retours. Je repense à mes années chez Red Bull et lorsque j'ai rejoint Williams, il y avait beaucoup de choses que je pouvais apporter. Quel qu'il soit, je pense que ce serait un pilote expérimenté qui viendrait et, dans ce cas, ce serait important pour nous, surtout si nous voulons nous battre pour le milieu du peloton dans les prochaines années."