Sprint - Victoire facile pour Verstappen à Interlagos

Après des qualifications agitées vendredi, la pluie ayant écourté la Q3, les conditions de piste étaient bien meilleures ce samedi pour la seconde séance qualificative du week-end, cette fois-ci dédiée au sprint. Lando Norris y a signé le meilleur temps, lui permettant ainsi de prendre le départ de cette courte course de 100 kilomètres en première position, devant Max Verstappen et Sergio Pérez.

Sous enquête en raison d'un accrochage lors du shootout, Fernando Alonso et Esteban Ocon n'ont finalement pas été sanctionnés. Leur position sur la grille était toutefois distante, avec la 15e place pour l'Espagnol et la 16e pour le Français.

Verstappen sans rival

Alors que 24 tours étaient au programme, 17 pilotes ont fait le choix des pneus tendres. Seuls Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg et Logan Sargeant ont pris un chemin différent en optant pour les gommes mediums. À l'extinction des feux, Verstappen a pris le meilleur envol et s'est emparé de la tête en entrant dans le premier virage. Norris, visiblement en difficulté, a ensuite été surpris par George Russell avant la fin du premier tour. Pérez était lui aussi perdant dans cette première boucle en passant de la troisième à la cinquième place, derrière les deux Mercedes.

Au quatrième tour toutefois, Pérez est parvenu à prendre l'avantage sur Hamilton à l'aide du DRS dans la ligne droite des stands. Derrière, Charles Leclerc a tenté d'attaquer le septuple Champion du monde entre les virages 4 et 5, sans succès. Quelques instants plus tard, c'est Russell qui cédait sa seconde position à Norris, désormais à 1"5 de Verstappen. Russell, Pérez, Hamilton, Leclerc, Tsunoda et Sainz complétaient le top 8.

Nettement moins compétitifs que les McLaren et Red Bull, les pilotes Mercedes ont progressivement perdu du terrain sur la tête de cortège, Pérez klaxonnant derrière Russell puis le dépassant à l'entame du dixième tour, après une tentative infructueuse deux boucles plus tôt.

Derrière, Carlos Sainz était lui aussi en difficulté, contenant pas moins de quatre voitures. Daniel Ricciardo était le mieux placé pour un dépassement, qu'il a tenté au 12e tour puis au 14e, avant d'être immédiatement repris par l'Espagnol au freinage suivant à chaque fois. Finalement, l'Australien a été surpris par son compatriote Oscar Piastri, opportuniste à l'intérieur du virage 8, ce qui a permis à Sainz de prendre une bouffée d'air frais.

En fin de course, Hamilton a perdu gros en voyant Leclerc et Tsunoda le dépasser presque coup sur coup. Ces deux dépassements furent les derniers dans le top 8, Verstappen coupant la ligne en vainqueur avec trois secondes d'avance sur Norris et 12 sur Pérez. Russell, Leclerc, Tsunoda, Hamilton et Sainz ont inscrit les derniers points en jeu. Ricciardo a échoué aux portes du top 8 pour moins de deux dixièmes de seconde après avoir repris l'avantage sur Piastri. Alonso, bien que onzième, s'est illustré avec une belle remontée et une superbe passe d'armes face à Gasly.

Grand Prix de São Paulo - Sprint