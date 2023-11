Pérez dans le top 3 malgré un "départ épouvantable"

Le samedi du Grand Prix de São Paulo a été marqué par de nouvelles opportunités manquées pour Sergio Pérez, mais ce dernier l'a conclu avec un résultat solide à son actif. En avance de plus d'un dixième sur Lando Norris au second intermédiaire en SQ3, Pérez a vu la pole position du sprint lui échapper après avoir laissé filer près de trois dixièmes dans le dernier partiel ; troisième sur la grille de départ, il s'est fait doubler par les Mercedes au premier tour. Le Mexicain est parvenu à reprendre l'avantage sur les Flèches d'Argent pour se classer troisième, toutefois à 13"6 de Max Verstappen et à 9"3 de Norris.

"Ça n'a pas été une course facile", relate Pérez. "J'ai pris un départ épouvantable ; j'ai fini par perdre une place face à George [Russell], puis une autre face à Lewis [Hamilton] au virage 4. À partir de là, je me battais, j'ai dû utiliser beaucoup mes pneus. Je crois en avoir payé le prix vers la fin. Globalement, ça a été une bonne journée. J'ai marqué de bons points. Mais c'est dommage : je pense que sans ce départ, on aurait pu être bien plus haut."

"Le problème que j'ai eu est que je ne pouvais pas gérer [les pneus]. Il fallait que j'attaque. Et on sait que c'est très sensible ici de ce côté-là. Je me suis donc retrouvé à attaquer fort. Malheureusement, ça nous a finalement coûté à la fin."

Ce résultat est une bonne nouvelle pour Pérez dans sa bataille avec Lewis Hamilton pour le titre honorifique de vice-Champion du monde : le pilote Red Bull a marqué quatre points de plus que son adversaire de Mercedes, septième. Il a ainsi porté son avance à 24 unités. "Bien sûr, c'est important, mais il est plus important de continuer sur cette lancée", nuance Pérez. "On a connu une très bonne journée dans l'ensemble. Espérons pouvoir consolider ça lors de la course principale demain avec un résultat solide." Ce dimanche, il s'élancera seulement neuvième, tandis que Hamilton sera cinquième sur la grille.