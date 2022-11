Steiner : Haas n'avait "pas le temps" d'attendre Mick Schumacher

Charger le lecteur audio

Mick Schumacher est dans une impasse et sa carrière en Formule 1 face à un coup d'arrêt. Non conservé par Haas pour la saison prochaine, le pilote allemand se retrouve sans volant pour 2023. Une situation qui fait suite à deux années qui n'ont pas convaincu l'écurie américaine, encline à jouer de nouveau la carte de l'expérience en associant Nico Hülkenberg à Kevin Magnussen.

Pour Mick Schumacher, la difficile campagne qui s'achève et la comparaison avec son coéquipier sont venus à bout de ses espoirs, et même un ultime sursaut n'y aurait rien changé, à en croire son futur ex-patron. "On ne peut pas prendre cette décision sous le coup de l'émotion après le résultat d'une course ou d'une qualification, ce serait une erreur, et ça pourrait l'être dans les deux sens", confirme Günther Steiner, qui admet que les nombreux accidents de son pilote n'ont pas servi sa cause, sans toutefois être l'unique motif de sa mise au ban.

"Ça en fait partie, mais on ne peut pas juste dire 'Oh, il s'est crashé', ce qui n'est bien sûr pas une bonne chose", explique Steiner. "Je n'essaie pas de dire que maintenant c'est acceptable, mais on peut voir l'influence que ses très bons résultats ont eu. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. Il y a une très bonne chose, quand il a terminé en Autriche et à Silverstone, c'étaient de très bons résultats. Et puis il y a les mauvaises choses, les accidents. C'est un mélange de tout ça. Mais ce n'est pas un seul événement qui a déclenché cela, c'est une combinaison de choses est le plus important, c'est que l'on veut de nouveau bâtir une équipe."

"Mick a beaucoup progressé durant la saison. On l'a tous vu, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il nous a donc fallu du temps, on n'a pas pris cette décision avant l'été comme certains le pensent, ça nous a pris du temps pour décider ce qui était le mieux pour l'équipe, comme je l'ai toujours dit. Il a bien piloté lors de certains Grands Prix."

Günther Steiner assume le choix de l'expérience pour 2023.

Pour le directeur de l'écurie, il est clair qu'il manque à Mick Schumacher "l'expérience de plusieurs années en F1, et le fait de ne jamais avoir été dans une autre équipe" que Haas. "Nico [Hülkenberg] a été avec trois ou quatre équipes auparavant, donc il a l'expérience, et ça prend du temps de la constituer ; et pour le moment, on n'a pas le temps car on veut aller de l'avant. On ne veut pas être là où on se trouve actuellement, on veut être meilleurs."

Mick Schumacher a-t-il échoué à répondre aux attentes de son écurie ? "C'est une question à laquelle il est difficile de répondre", admet Steiner. "Quelles étaient les attentes ? Peut-être que l'on voit désormais dans l'équipe des choses que l'on doit régler, où l'on peut être meilleurs avec quelqu'un d'autre, en mettant de côté ses performances et le reste. C'est plutôt l'équipe qui doit s'améliorer, pas seulement le pilote. Ce n'est pas la faute de Mick si nous en sommes là. On doit prendre notre part, mais on doit remonter et le chemin le plus court pour y arriver est de prendre quelqu'un avec beaucoup d'expérience et qui l'a fait dans plusieurs équipes qui étaient dans une situation similaire à la nôtre."

Quant à la suite pour Mick Schumacher, elle devrait passer à court terme par une absence de la grille au moins l'année prochaine, sauf retournement de situation chez Williams. "Je ne peux pas juger s'il mérite ou non [un baquet]", tranche Steiner. "Je crois qu'il n'y a pas de volant pour l'an prochain, sauf chez Williams s'il se passe quelque chose de très étrange ce week-end. Qui suis-je pour juger s'il le mérite ou pas ? On doit tous travailler pour obtenir quelque chose, rien n'est gratuit. Je n'ai pas de baquet. Je n'aime pas donner de conseil à mes confrères, aux autres directeurs d'équipe. Je ne veux pas être dans cette position."

Propos recueillis par Adam Cooper