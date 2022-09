La stratégie de Ferrari "n'était pas un risque" mais "un pari"

Charger le lecteur audio

Ferrari n'a pas de regrets. Au lendemain du Grand Prix d'Italie remporté par Max Verstappen à Monza, la Scuderia assume son choix stratégique d'avoir fait basculer Charles Leclerc sur deux arrêts lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déployée à Monza au 12e tour. Était-ce une erreur ? "Non. Avec le recul, on pense que c'était la bonne décision", défend Mattia Binotto, directeur de l'écurie italienne. Il pointe plusieurs raisons ayant motivé ce choix, à commencer par le fait que Ferrari pensait la course perdue à la régulière face au rythme de Red Bull, tout en faisant remarquer que l'équipe rivale était prête à faire le choix inverse du fait de sa position en piste.

"On savait que Charles avait un bon rythme mais que Max avait une meilleure dégradation pneumatique, et il était déjà plus rapide que nous", souligne Mattia Binotto. "En restant sur la même stratégie que lui à un seul arrêt, il nous aurait battus tôt ou tard. La seule chance pour nous était de changer de stratégie, de ne pas rester sur un seul arrêt et de s'arrêter au moment de la VSC. On a été un peu malchanceux car la VSC s'est terminée alors que l'on était encore dans la voie des stands, donc on n'en a pas tiré tout le bénéfice potentiel. Mais je pense que Max était globalement plus rapide et impossible à battre. Ceci dit, je pense qu'il faut noter autre chose d'intéressant : Red Bull était prêt dans la voie des stands donc ils ont simplement décidé de faire l'inverse de nous, et ils se seraient probablement arrêtés si l'on était restés en piste."

Compte tenu du rythme affiché par Max Verstappen, pourtant parti septième sur la grille de départ, Ferrari a estimé que seul un coup stratégique différent pouvait ouvrir la brèche, notamment en cas de circonstances favorables plus tard dans la course. Pour Mattia Binotto, ce n'était donc pas une mauvaise décision mais plutôt "un pari" à prendre.

"Ce n'est pas difficile de battre une voiture plus rapide, c'est impossible", assure-t-il. "Normalement, on gagne si l'on a la voiture la plus rapide, et on ne peut perdre la course qu'avec une mauvaise stratégie si l'on a la voiture la plus rapide. Il était plus rapide. Peu importe la stratégie, il aurait gagné. Mais en s'arrêtant et en passant sur deux arrêts avec Charles, ce n'était pas une mauvaise décision car on ne sait jamais ce qui peut se passer ensuite en course. On ne savait pas comment allait être la dégradation de Max sur un relais plus long. Et à la fin, l'écart que Charles avait sur George [Russell] était important et confortable. Donc globalement, ce n'était pas un risque. Disons que c'était un pari qui aurait pu se transformer en choix positif."