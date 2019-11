Toro Rosso : le podium de l'intelligence de course pour Gasly

Profitant des événements survenus entre les leaders – accrochage entre les Ferrari, puis entre Lewis Hamilton et Alexander Albon –, Pierre Gasly s'est offert une dernière ligne droite à couper le souffle, côte-à-côte avec le sextuple Champion du monde. "Le dernier tour était très excitant", ne cache pas Franz Tost, le directeur de Toro Rosso, au micro de Motorsport.com. "Je suis vraiment heureux pour Honda, et félicitations à Sakura, que nous ayons pu battre Mercedes en puissance dans cette longue ligne droite. C'était vraiment fantastique à voir."

Dans ce final dantesque, d'aucuns pensent qu'il aurait pu être tentant de ne pas résister à Hamilton – pénalisé ultérieurement – et d'assurer au moins la troisième place. Mais jamais cette éventualité n'a traversé les esprits de l'écurie italienne. "Non, non. Absolument pas", coupe Tost. "S'il y a une possibilité de se battre, il faut le faire jusqu'au bout. Peu importe, il [Hamilton] avait un aileron avant détruit. Et pour être franc, à ce stade, on n'interrompt pas le pilote à la radio en lui disant 'Laisse-le passer' ou quoi que ce soit. Sinon il va se dire : 'Quelle est est cette information stupide que l'on me donne ? Je suis là pour courir'. Non, laissons-le courir. C'est ce qu'il a fait. Et c'était la clé pour un bon résultat."

Compétitif tout au long du week-end

Sans cette fin de course rocambolesque, Pierre Gasly aurait vraisemblablement terminé sixième, à cette fameuse place de "meilleur des autres" suite à l'abandon de Valtteri Bottas. En soi, ce résultat aurait évidemment déjà été vécu comme un accomplissement, alors que le Normand parlait déjà de "pole position" pour décrire sa septième place décrochée au terme des qualifications. Outre l'opportunisme récompensé des derniers tours, son patron retient ainsi la course parfaite qu'il a livrée, reposant selon lui sur une qualité qu'il a plusieurs fois martelée : l'intelligence.

"Le fait qu'il termine deuxième est une chance ici, car c'est grâce aux Ferrari ; je vais aussi aller voir Binotto pour lui dire merci, non ?", s'amuse Franz Tost. "Cependant, il aurait terminé sixième sans aucun problème. Et c'est bien. Nous avons trouvé un bon compromis dans les réglages. Ici à Interlagos, la longue ligne droite est très importante, et nous étions parmi les plus rapides. Mais il faut être attentif à l'infield et il a piloté très intelligemment, en préservant ses pneus à la sortie du virage 4, du virage 6 et du virage 11, pour ne pas les surchauffer. Surtout les pneus tendres avec 110 kg de carburant au départ."

"La manière dont il l'a fait était vraiment très mature, et je dois dire que durant la course, lorsque Kimi [Räikkönen] a attaqué, il a immédiatement répondu en étant un ou deux dixièmes plus rapide que lui. C'était une manière de dire : 'Aucune chance que tu me doubles'. C'était très intelligent. Il a clairement fait l'une de ses meilleures courses."

"Lorsque Pierre est revenu [chez Toro Rosso], il était immédiatement familier avec la voiture et l'équipe qu'il connaissait. Il n'y avait pas d'inconnues, et nous avons eu une très, très bonne collaboration dès le début. Il l'a déjà montré cette année avec des courses fantastiques. Je me souviens de Singapour, Austin, etc. Il a montré de très bonnes performances. Tout le week-end, je dois dire qu'il a été compétitif, dès le vendredi, et en qualifications il a montré que ce package, Toro Rosso et Pierre, pouvait faire un tour permettant d'être septième."

Propos recueillis par Oleg Karpov