Verstappen sur son avenir : "On a fait plus de la moitié du chemin"

Ce week-end à Zandvoort, pour son Grand Prix à domicile, Max Verstappen participera à sa 200e course de Formule 1. Le Néerlandais, triple Champion du monde en titre avec Red Bull, est toujours très franc au sujet de son avenir en sport automobile à long terme, qui pourrait s'inscrire loin de la catégorie.

Interrogé sur la possibilité de courir encore 200 autres Grands Prix, Verstappen a répondu : "Non. On a fait plus de la moitié du chemin c'est certain, mais on a déjà vécu une expérience incroyable. On n'a pas l'impression d'avoir fait 200 courses, mais on en fait beaucoup dans l'année, donc on les additionne assez vite."

Le pilote Red Bull n'a jamais caché son souhait d'arrêter sa carrière en Formule 1 dès qu'il perdrait sa passion pour la discipline. Verstappen sera tout de même présent au moins jusqu'en 2026, mais certaines rumeurs laissent entendre qu'il pourrait ne pas aller jusqu'au bout de son contrat avec Red Bull, qui court jusqu'à la fin de l'année 2028.

Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait rester au-delà des termes de son contrat actuel, le champion en titre a ajouté : "2028, c'est loin. Dans mon esprit, pour le moment, je ne pense pas à un nouveau contrat. Je veux voir comment cela se passe et voir les nouveaux règlements pour voir si c'est amusant ou non. Même en 2026 et 2027, il y aura beaucoup de temps pour décider de ce qui se passera. Je garde tout ouvert et je suis assez facile à vivre à ce sujet."

Verstappen envisagerait "d'autres opportunités" à l'avenir, mais seulement une fois son aventure dans la catégorie reine terminée. Il a déjà évoqué par le passé son envie de participer aux 24 Heures du Mans, par exemple.

"Il est difficile de combiner [d'autres disciplines] avec la F1 en ce moment, avec le nombre de courses", explique-t-il. "Une fois que j'aurai arrêté la F1, j'aimerais faire d'autres choses et être plus détendu, donc être plus à la maison parce que lorsque je participe à une compétition, je veux être bon et je veux gagner."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen ne fait pas partie des quatre derniers vainqueurs de Grand Prix, sa dernière victoire remontant à Barcelone. Toutefois, il mène toujours le championnat pilotes avec 78 points d'avance sur son dauphin Lando Norris.

Le Néerlandais a remporté les trois éditions du Grand Prix des Pays-Bas depuis son retour au calendrier de la F1 en 2021, mais il ne se dit néanmoins pas trop inquiet s'il venait à perdre cette invincibilité sur ses terres ce week-end.

"Il faut juste être réaliste, si on peut gagner la course, bien sûr, on le fait, et si on n'a pas de chance, alors c'est très simple, on ne mérite pas de gagner, on passe à autre chose et on essaie de faire mieux", déclare Verstappen.

"Nous devons attendre et voir où nous serons tout au long du week-end, je ne sais pas non plus. L'année dernière, en venant ici, j'étais beaucoup plus confiant que nous avions une bonne chance de gagner la course, mais c'est comme ça qu'est la saison, c'est beaucoup plus compétitif."

"De notre côté, je pense que nous essayons toujours de nous améliorer, de trouver un meilleur équilibre pour la voiture. J'espère que nous pourrons commencer ici à trouver un meilleur équilibre."