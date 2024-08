Russell se sentait "léger" avant la course en Belgique

Avant la trêve estivale, George Russell s'est vu retirer sa victoire au Grand Prix de Belgique obtenue grâce à une stratégie audacieuse basée sur un seul arrêt. Passé le drapeau à damier, sa monoplace s'est révélée trop légère de 1,5 kg par rapport au poids minimum demandé aux écuries. S'agissant d'une infraction au règlement de la F1, le pilote Mercedes a été sanctionné et la victoire est revenue au deuxième, son coéquipier Lewis Hamilton.

Faute d'avoir trouvé une explication convaincante après la course, l'équipe allemande a étudié pendant les vacances sa théorie initiale selon laquelle, le fait de ne s'être arrêté qu'une seule fois pendant la course avait fait perdre tellement de masse aux pneus, que cela avait réduit le poids total de la voiture à la fin des 44 tours qui composent le Grand Prix.

Mercedes a conclu qu'il s'agissait en réalité d'une combinaison de trois facteurs qui seraient à l'origine de l'allègement de la voiture de Russell. Outre le facteur lié à l'unique arrêt, l'écurie a évoqué une usure excessive au niveau du plancher de la voiture, un fait dû à la particularité du circuit de Spa-Francorchamps, engendré en grande partie lors de la compression des monoplaces au pied raidillon de l'Eau Rouge.

La perte de poids de Russell lui-même durant l'épreuve a également eu un rôle à jouer, puisque le poids final de la monoplace comporte celui de la voiture additionné à celui du pilote.

George Russell lors du GP de Belgique. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Alors que la F1 reprend ce week-end avec le Grand Prix des Pays-Bas, Russell est revenu sur sa disqualification. Il estime qu'elle aurait pu être évitée, mais qu'au moins l'équipe ne refera plus la même erreur à présent.

"Je ne pense pas qu'il faille prendre plus de marge [par rapport au poids des voiture]", a expliqué le Britannique à Zandvoort. "Je pense que nous n'avons pas suffisamment couvert tous les différents scénarios. Je savais avant la course que j'étais un peu léger, mais il était trop tard pour faire un changement substantiel sans manger un steak ou quelque chose comme ça ! Ce qui n'était probablement pas la meilleure routine d'avant-course."

"Mais il y a des choses que maintenant, avec le recul, nous pouvons faire mieux et nous ferons mieux à l'avenir. Comme toujours, il faut d'abord faire une erreur [avant] de reconnaître qu'il y a un problème."

Toutefois, Russell reste satisfait que Mercedes prenne des risques et tente des choses puisqu'il s'agit de la seule manière de s'améliorer selon lui.

"Cela fait longtemps que je pousse l'équipe à continuer à repousser les limites", a-t-il déclaré. "Si vous prenez de la marge dans tout ce que vous faites, vous ne serez jamais disqualifié, vous ne ferez jamais d'erreur de pilotage, vous ne partirez jamais en tête-à-queue. Mais vous ne saurez jamais quel est votre véritable potentiel."

"Et bien sûr, c'est très frustrant que la course que nous avons gagnée soit celle qui s'est déroulée juste en dessous de la limite de poids, mais il n'y a pas de rancune parce que nous sommes dans le même bateau et que cela nous rendra plus forts pour l'avenir."

"Cette course m'a fait perdre 25 points, mais j'ai gardé mon casque et il ira sur ma table de chevet avec mes deux autres victoires. Et les célébrations que j'ai eues avec l'équipe juste après ont été parmi les meilleures de ma carrière. Je ne retiendrai donc que du positif de ce qui s'est passé."