Verstappen échappe à une pénalité après les qualifications

Même plusieurs heures après la fin des qualifications du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen s'est fait une frayeur ! Le pilote Red Bull, qui a signé le meilleur temps au terme de la séance de qualifications du vendredi, a été convoqué chez les commissaires de la FIA en raison d'un incident constaté en Q1.

Selon un communiqué de l'organe directeur, Verstappen était accusé d'avoir gêné le pilote Haas dans le premier virage du Red Bull Ring. Sur les caméras embarquées, il apparaissait que Verstappen était au ralenti à la sortie du premier virage alors que Magnussen entamait son tour rapide. Si le Danois avait dû contourner la RB19, son tour avait finalement été annulé pour non-respect des limites de piste.

"J'ai eu du trafic avec Verstappen au virage 1, dans le premier tour de mes dernières tentatives, mais ce tour a été supprimé à cause des limites de piste, il n'aurait pas compté de toute façon", expliquait Magnussen après les qualifications.

Finalement, les commissaires ont estimé que Verstappen n'était pas coupable d'une gêne sur Magnussen. Le pilote Red Bull conserve donc la pole position. Charles Leclerc, sur Ferrari, reste deuxième et l'accompagnera sur la première ligne lors de la course du dimanche.

Voici la décision complète des commissaires :

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 1 (Max Verstappen), le pilote de la voiture 20 (Kevin Magnussen), les représentants de l'équipe et ont examiné les données du système de position et des commissaires, la vidéo, le chronométrage, la télémétrie, la radio de l'équipe et les preuves vidéo dans la voiture."

"[Verstappen] a déclaré avoir vu une voiture approcher après avoir franchi la ligne à la fin de son tour d'attaque et s'être déplacé vers la gauche de la piste après la sortie du virage 1. [Magnussen] a déclaré qu'il avait dû se déplacer vers la droite pour éviter [Verstappen] et qu'il avait donc perdu du temps dans son tour rapide. Les commissaires ont déterminé, sur la base des preuves vidéo (et audio), que [Magnussen] avait escaladé le vibreur dans le virage 1, ce qui a provoqué un léger changement dans l'accélération et entraîné un temps légèrement plus lent dans les mini secteurs suivants."

"Les commissaires ont également déterminé que [Magnussen] n'avait pas eu à effectuer une manœuvre d'évitement importante. Nous notons également que le fait que le temps au tour [Magnussen] ait été supprimé par la suite (en raison d'un dépassement des limites de la piste au virage 10) est sans rapport avec cette décision. Tout incident fait toujours l'objet d'une enquête indépendante des autres incidents ou pénalités."

Avec Jonathan Noble