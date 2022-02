Verstappen et Márquez nommés aux Laureus Awards

Charger le lecteur audio

Cette année encore les sports mécaniques sont représentés dans la liste des nommés aux Laureus World Sports Awards, qui récompensent les athlètes dans plusieurs catégories. Les deux plus prestigieuses d'entre elles demeurent celles du sportif et de la sportive de l'année. Au total, six nommés ont été sélectionnés dans sept catégories, après le vote de 1300 journalistes sportifs internationaux.

Les résultats seront connus au mois d'avril à l'occasion d'une cérémonie qui, comme l'an passé, sera virtuelle en raison des incertitudes causées par la pandémie de COVID-19. Ils dépendront du vote de la Laureus World Sports Academy, jury composé de 71 sportifs légendaires.

Sacré Champion du monde de Formule 1 en 2021, Max Verstappen figure parmi les prétendants au Laureus Sportif de l'année, catégorie dans laquelle figurait ces dernières années son prédécesseur Lewis Hamilton, récompensé en 2020.

L'écurie Mercedes est une fois encore nommée pour le prix Laureus Équipe de l'année, après avoir décroché un huitième titre de Champion du monde des constructeurs consécutif.

Enfin, Marc Márquez a été sélectionné dans la catégorie Laureus Comeback de l'année, après son retour à la victoire la saison dernière alors qu'il avait enduré une blessure et connu de nombreux Grands Prix d'absence.

Sportif masculin de l'Année

Sportif Discipline Performance notable en 2021 Tom Brady Football américain Le plus grand quarterback de la NFL, il a remporté un septième Super Bowl, un record. Novak Djokovic Tennis Il a remporté trois tournois du Grand Chelem en 2021, portant à 20 son total de victoires au cours de sa carrière. Caeleb Dressel Natation Nageur masculin exceptionnel à Tokyo avec cinq médailles d'or olympiques. Eliud Kipchoge Athlétisme Il est devenu la troisième personne de l'Histoire à remporter deux marathons olympiques consécutifs. Robert Lewandowski Football Il a battu le record de Gerd Müller de 40 buts en une saison pour le Bayern Munich. Max Verstappen Formule 1 Il a remporté son premier Championnat du monde de Formule 1 en 2021.

Équipe de l'Année

Équipe Discipline Performance notable en 2021 Équipe masculine de football d'Argentine Football Elle a remporté la Copa America, premier trophée international pour Lionel Messi, à l'âge de 34 ans. Équipe féminine de football de Barcelone Football Elle a remporté sa première Ligue des Champions en battant le club anglais de Chelsea 4-0. Équipe olympique chinoise de plongeon Plongeon Elle a remporté les médailles d'or dans sept des huit épreuves disputées dans la piscine de Tokyo. Équipe italienne de football masculin Football Sous la direction de Roberto Mancini, elle a remporté le Championnat d'Europe pour la première fois depuis 1968. Équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas Formule 1 Elle a remporté son huitième championnat des constructeurs consécutifs, un record. Milwaukee Bucks Basketball Inspirés par Giánnis Antetokoúnmpo, ils ont remporté un deuxième championnat NBA. Comeback de l'Année Sportif Discipline Performance notable en 2021 Simone Biles Gymnastique Après avoir abandonné à Tokyo, elle est revenue pour remporter le bronze à la poutre. Sky Brown Skateboard À 31 ans, elle s'est remise d'une fracture du crâne pour remporter une médaille de bronze à Tokyo. Mark Cavendish Cyclisme Il s'est remis de sa dépression pour remporter son deuxième maillot vert de meilleur sprinteur du Tour de France. Tom Daley Plongeon Il a subi une opération du genou en juin, mais a remporté l'or au 10 mètres synchronisé à Tokyo. Marc Márquez MotoGP Première victoire en 581 jours, après s'être remis d'un bras cassé au début de la saison 2020. Annemiek van Vleuten Cyclisme Elle a remporté le contre-la-montre olympique quelques jours après avoir manqué l'or dans la course sur route.