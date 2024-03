Verstappen prédit des qualifications "très, très serrées" à Djeddah

Max Verstappen a signé le troisième temps des Essais Libres 2 du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023 de F1, devancé qu'il a été par Fernando Alonso (Aston Martin) et George Russell (Mercedes). La semaine passée également, le pilote Red Bull n'avait pas été leader de cette séance lors du GP de Bahreïn, à Sakhir, ce qui ne l'avait pas empêché de signer la pole position le lendemain en qualifications avant d'écraser la course dimanche.

Alors que pressent-il cette fois-ci du côté de Djeddah ? "Ce sera à nouveau très, très serré", a répondu le Néerlandais quand il lui a été demandé de livrer un pronostic à la sortie du baquet de la RB20. "Je pense que c'est probablement là que les autres sont un peu meilleurs que nous, sur un tour. Notre voiture prend probablement un peu plus vie sur les longs relais."

Il entrevoit toutefois un scénario similaire à celui de la semaine passée, jugeant que certaines écuries en ont sans doute déjà montré un peu plus que d'autres ce jeudi : "Dans l'ensemble, nous avons beaucoup appris. Bien sûr, il y a toujours des choses que l'on cherche à améliorer sur un tour, mais je pense aussi que certaines équipes ont déjà utilisé un peu plus de puissance, comme elles l'ont fait à Bahreïn, donc nous allons aussi prendre cela en considération. Mais quand nous sommes passés aux longs runs, la voiture semblait encore très bien, donc nous sommes très contents de cela."

Auteur de la pole puis vainqueur l'an passé, bien aidé par le problème rencontré par Verstappen en qualifs, Sergio Pérez a un trophée à défendre, lui qui a signé le cinquième temps du jour, à un peu moins d'une demi-seconde d'Alonso : "Nous sommes en bonne position ; ça a été un jeudi très positif", a expliqué le Mexicain.

"Nous avons une très bonne idée de la direction à prendre pour rendre la voiture plus rapide et si nous y parvenons, cela sera bénéfique sur les longs relais, [et] pour les qualifications. Je suis donc très satisfait de cette journée. Je pense qu'il s'agit juste de tout mettre bout à bout pour demain, ce sera l'objectif principal et nous verrons ce que nous sommes capables de faire."

Le top 10 des EL2 au GP d'Arabie saoudite 2024 de F1