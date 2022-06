Verstappen : "J'aurais préféré attaquer que défendre !"

Charger le lecteur audio

Poleman autoritaire la veille, Max Verstappen a conquis à Montréal une victoire qui lui semblait promise. Encore fallait-il gérer une course devenue très stratégique à cause de trois neutralisations, et la mise sous pression imposée par Carlos Sainz dans le dernier relais, à la faveur de l'intervention de la voiture de sécurité.

"La voiture de sécurité n'a pas aidé", souffle le Champion du monde en titre. "Je pense que dans l'ensemble, ils [Ferrari] étaient très rapides en course. Donc ça aurait été vraiment difficile pour moi de réduire l'écart à la fin, même avec des pneus plus frais. Mais oui, c'était vraiment excitant comme final. J'ai évidemment donné tout ce que j'avais, et Carlos a fait pareil. Se suivre ici est compliqué, mais je voyais qu'il attaquait, qu'il rechargeait, qu'il attaquait. Mais quand on a le DRS c'est bien sûr un peu plus facile. Les derniers tours étaient très plaisants."

Le Néerlandais admet que la très haute vitesse de pointe de sa Red Bull a été d'un grand secours sur le tracé Gilles-Villeneuve : "Oui, heureusement cette année, on est plutôt rapides en ligne droite donc ça aide beaucoup".

Si l'intervention de la voiture de sécurité après l'accident de Yuki Tsunoda a influencé les stratégies, les deux premières VSC, en début de course, également. Red Bull a d'ailleurs fait le choix de profiter de la toute première voiture de sécurité virtuelle, très tôt dans la course, pour passer des gommes mediums aux dures, ce qui a toutefois condamné Max Verstappen à basculer plus tard sur une stratégie à deux arrêts.

"Globalement, je pense qu'ils étaient très forts en cours", martèle-t-il au sujet de Ferrari. "Alors oui, ça aurait été compliqué de revenir. Mais après, la voiture de sécurité est intervenue, donc ils avaient des pneus plus frais. Sur le moment je me suis dit que j'aurais préféré attaquer que défendre, mais heureusement, ça a marché."

Cette sixième victoire de la saison permet à Max Verstappen de compter désormais 46 points d'avance sur Sergio Pérez et 49 sur Charles Leclerc au championnat. Surtout, la dynamique parle pour Red Bull, qui a remporté les six derniers Grands Prix disputés !