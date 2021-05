Les 10 plus jeunes vainqueurs en F1 de l'Histoire

Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Pour sa première saison complète en Formule 1, le jeune Sebastian Vettel jouit à partir du GP d'une Toro Rosso STR3 extrêmement compétitive, qui s'illustre tout particulièrement au Grand Prix d'Italie. Plusieurs favoris se sont fait piéger par la pluie en qualifications, et Vettel a signé la pole position avec son coéquipier Sébastien Bourdais au quatrième rang. Si le Français a le malheur de caler sur la grille, l'Allemand est irréprochable : en l'espace de 15 tours, il creuse un écart de dix secondes sur la McLaren de Heikki Kovalainen et le maintient jusqu'au drapeau à damier. C'est la première de 53 victoires pour le futur pilote Red Bull et Ferrari.