Verstappen : Résister au retour de Hamilton sera difficile

La livrée blanche arborée par les Red Bull ce week-end en Turquie ne semble pas porter chance à Max Verstappen. Sur l'Istanbul Park, le Néerlandais a connu un démarrage poussif, étant même devancé par son coéquipier Sergio Pérez en EL2. En quête de réponses hier soir, Verstappen semble en avoir trouvé quelques-unes ce samedi puisqu'il a achevé les qualifications en troisième position, derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

L'écart avec les Flèches Noires reste néanmoins important : au drapeau à damier de la Q3, le pilote Red Bull comptait plus de trois dixièmes de retard sur Lewis Hamilton, auteur du meilleur temps.

"Au départ, les conditions étaient très difficiles mais je pense que nous avons fait beaucoup mieux qu'hier", a commenté Verstappen en sortant de sa monoplace. "Dans l'ensemble, les tours étaient bons même si nous avons perdu en vitesse dans les lignes droites du dernier tour. Il faudra regarder cela de plus près mais, de toute façon, ce n'était pas un temps suffisamment bon pour prétendre à la pole position. Nous nous sommes bien rattrapés après [les premiers essais libres]. Troisième, c'est le maximum que nous puissions faire aujourd'hui."

Il a ensuite été demandé au Néerlandais s'il était possible de viser la victoire en course, sa réponse a été brève et concise : "Non. Mais, bien sûr, nous essaierons de suivre [Mercedes] et de voir ce qu'il sera possible de faire pendant la course."

Le troisième temps de Verstappen en qualifications se transformera dimanche en deuxième position sur la grille de départ après l'application de la pénalité de Hamilton, roulant ce week-end avec une quatrième unité de puissance.

Bien qu'un gain de position soit toujours appréciable, surtout lorsque c'est aux dépens de votre rival pour le titre, la deuxième place n'est en réalité pas une si bonne nouvelle pour Verstappen. En effet, le Néerlandais se retrouve désormais positionné sur le côté intérieur de la piste, à l'opposé de la trajectoire idéale qui est quant à elle bien gommée. Au-delà des doutes quant à la qualité de son envol, Verstappen s'attend surtout à apercevoir très vite le numéro 44 dans ses rétroviseurs, et lui barrer la route sera là aussi une tâche compliquée.

"Mon plus grand problème, c'est que je pars deuxième, donc à l'intérieur, et il y a beaucoup moins d'adhérence qu'à l'extérieur. Donc je vais surement perdre du temps", a-t-il déploré au micro de Sky Sports. "Et nous manquons de rythme face à [Mercedes], donc je m'attends à une course difficile. Bien sûr, Lewis aura un plus gros travail avec sa remontée mais je pense qu'il sera difficile de le garder derrière nous compte tenu de son rythme en qualifications et sur les longs relais."