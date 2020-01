Verstappen : Revenir à une période de domination de Red Bull

Entre 2010 et 2013, Red Bull a remporté quatre titres constructeurs et quatre championnats pilotes avec Sebastian Vettel, qui a également égalé le record du nombre de victoires consécutives, avec neuf succès enchaînés fin 2013. Cependant, aucun pilote Red Bull n'a fini à moins de 100 points du Champion du monde depuis le début de l'ère hybride, commencée la saison suivante. Max Verstappen, qui a remporté huit succès pour Red Bull depuis son arrivée en 2016, a cependant signé une extension de contrat jusqu'à la fin de la saison 2023.

"C'est génial d'être dans cette équipe, c'est vraiment plaisant, amusant, et je pense que c'est important", a déclaré le Néerlandais à Motorsport.com avant la confirmation de son extension de contrat. "Tout le monde s'entend très bien, nous voulons tous gagner et nous avons tous une mentalité de vainqueurs. Tout le monde, en piste et à l'usine, est motivé pour montrer que nous pouvons revenir à une période de domination de Red Bull. Nous voulons juste revenir à cela."

Interrogé sur l'objectif de créer autour de lui une équipe comme l'a fait Lewis Hamilton chez Mercedes, Verstappen ne s'en cache pas : "Nous travaillons tous sur le même objectif. Il s'agit de gagner des courses et le championnat", poursuit celui qui travaille avec l'ingénieur Gianpiero Lambiase depuis son arrivée dans l'équipe autrichienne et juge que leur duo "fonctionne très bien".

"Nous sommes tous les deux très directs. Nous sommes très francs, et nous pouvons nous dire mutuellement lorsque nous faisons quelque chose de mauvais. J'aime ça. C'est aussi un gars qui ne parle pas trop. Je n'aime pas les gens qui parlent simplement pour parler et qui envoient trop de messages, car pour moi, ce n'est pas du travail. Et il est comme moi, donc ça lui convient aussi. Les communications courtes et rapides sont les meilleures pour moi et au fil des ans, on apprend à se connaître. On passe beaucoup de temps ensemble et parfois, je pense qu'il arrive à deviner ce que je vais dire."